Es war ungemütlich am Weserstadion, regnerisch und kalt. Und doch war Michael Zetterer deutlich anzusehen, dass er in diesem Moment nirgendwo lieber sein wollte als draußen auf dem Fußballplatz. Erstmals seit November 2017 trainierte Werders Ersatztorwart am Mittwochmittag unter freiem Himmel. Zetterer absolvierte zunächst eine Laufeinheit auf Platz elf und dann eine individuelle Einheit parallel zum Training der Mannschaftskollegen. "Das tat richtig gut", sagte Zetterer hinterher, "ich habe ein gutes Bauchgefühl. Wir werden das Programm jetzt Woche für Woche steigern. Die Sachen, die ich im Training machen soll, gehen aber schon mal problemlos. Die Hand verträgt bis jetzt alles ganz gut, der Körper auch."

Wann der 22-Jährige wieder voll ins Training einsteigen kann oder gar wieder Bälle halten darf, wird sich wohl am 5. Juni zeigen. Dann steht bei Zetterer die nächste Computertomographie an. "Wenn die Ärzte danach das Okay geben, fangen wir wieder an, die Hand zu belasten", sagte Zetterer – aber eben auch erst dann. "Wir lassen uns extrem viel Zeit, damit der Knochen wieder komplett fest wird, bombenfest", sagte Zetterer, der einen Fehler aus dem Vorjahr vermeiden will. Da war der Bremer Schlussmann nach einem Kahnbeinbruch im linken Handgelenk zu früh wieder ins Training eingestiegen und musste deshalb im vergangenen November erneut am Handgelenk operiert werden.

Dreimal ist Zetterer nun also schon an der linken Hand operiert worden – und das hat Spuren hinterlassen. "Komplett schmerzfrei werde ich wohl nie mehr werden", erklärte Zetterer am Mittwoch. "Aber solange ich die Schmerzen aushalte und solange der Knochen fest ist, ist das alles kein Problem. Ein bisschen Schmerzen gehören ja zum Fußball dazu." Erst mal gelte es aber, wieder fit zu werden. "Das hat oberste Priorität", sagte Zetterer, dessen Vertrag in Bremen im Sommer ausläuft. Er sei in Gesprächen mit Werder, sagte Zetterer am Mittwoch, "aber Genaueres kann ich noch nicht sagen."