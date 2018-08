In seine Herrenmannschaft hat Werder in dieser Saison massiv investiert, um konkurrenzfähig zu bleiben. Dazu gönnt sich der Verein seit neuestem einen E-Sport-Bereich. Und auch in das Frauen-Bundesligateam hat Werder investiert – zumindest ein bisschen. "Wir haben auch 2018/2019 den kleinsten Etat der Liga", sagt Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald im Interview mit dem "Werder-Magazin". Dennoch habe man einige Anpassungen vorgenommen, um den gestiegenen Anforderungen in der Frauen-Bundesliga gerecht zu werden.

Langfristig werde dies nach Ansicht von Hess-Grunewald aber nicht ausreichen. "Mit den derzeitigen großen Abständen zu den anderen Mannschaften werden wir uns auf Dauer nicht in der Liga halten können", fürchtet Werders Präsident. "Wenn wir uns weiterhin zum Frauenfußball bekennen, müssen wir ihn auch so ausstatten, dass er konkurrenzfähig bleibt", fordert Hess-Grunewald.

