Ab kommenden Dienstag erst bezieht Werder das von der Politik angeordnete Quarantäne-Quartier. Es ist der spätmöglichste Zeitpunkt, da alle Mannschaften mindestens eine Woche vor dem ersten Spiel in ein abgeschottetes Hotel ziehen müssen. Die Entscheidung, erst am Dienstag in die Quarantäne ins Bremer Parkhotel zu gehen, war der ausdrückliche Wunsch von Florian Kohfeldt.

Werder kehrt am 18. Mai mit dem Spiel gegen Bayer Leverkusen in die unterbrochene Saison zurück. „Es ist eine Entscheidung der Politik, die akzeptieren wir. Es gibt kein Wehklagen“, sagte Kohfeldt zur angeordneten Quarantäne-Zeit. Werder hat entschieden, in Bremen zu bleiben. „Es ist möglich, zu einem Trainingsort zu fahren“, sagt Kohfeldt über die Bedingungen innerhalb der Quarantäne-Phase. Trainiert wird hauptsächlich im Weserstadion, Werder wohnt in der Woche im Parkhotel – wie es sonst vor Heimspielen üblich ist. „Wann genau, legen wir am Wochenende fest“, sagt Kohfeldt.