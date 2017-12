So ganz glücklich wurde Maxime Lestienne zuletzt nicht mehr: Der vornehmlich auf dem linken Flügel zum Einsatz kommende Offensivspieler spielt bei Rubin Kazan bereits die zweite Saison in Folge eher eine Nebenrolle. Von 19 möglichen Saisonspielen in der Liga absolvierte der 25-Jährige lediglich zehn, dabei gelangen dem Außenstürmer zwei Tore und eine Vorlage. Erst ein Jahr zuvor war Lestienne für stolze zehn Millionen Euro nach Kazan gewechselt, doch auch in seiner Debütsaison (13 Spiele, drei Tore, eine Vorlage) konnte sich Lestienne nicht als der erhoffte Leistungsträger herausstellen.

Nun soll Lestienne nach Informationen der russischen Nachrichtenagentur RIAFAN mit einem Wechsel seine Karriere wieder in Schwung bringen wollen: Angeblich sei Werder daran interessiert, den Belgier für drei Millionen Euro zu verpflichten, Kazan bestehe aber auf eine Ablöse von 4,5 Millionen.

Ursprünglich ging Lestiennes Stern mit Anfang 20 beim FC Brügge auf: In der Heimat konnte der Offensivmann in zwei Spielzeiten insgesamt 60 Scorerpunkte in allen Wettbewerben beisteuern. Danach folgten diverse Karriereknicks: Ein Wechsel zu Al-Arabi nach Katar, mäßig erfolgreiche Jahre als Leihspieler beim FC Genua und bei PSV Eindhoven sowie die durchwachsene Bilanz in Kazan könnten Lestienne für Werder in Reichweite gebracht haben. (mw)