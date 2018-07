Mario Pasalic statt Davy Klaassen? Wie der italienische Sportjournalist Gianluca Di Marzio, Experte für den italienischen Transfermarkt, berichtet, möchte Werder gerne Mario Pasalic unter Vertrag nehmen. Der 23-Jährige war in der abgelaufenen Saison von Chelsea an Spartak Moskau ausgeliehen und kommt vor allem im zentralen Mittelfeld zum Einsatz. Auch im offensiven und defensiven Mittelfeld kann der Kroate aushelfen.

Di Marzio weist allerdings darauf hin, dass die Bremer im Werben um Pasalic das Nachsehen haben könnten, weil sich Atalanta Bergamo und Chelsea bereits über einen Wechsel verständigt hätten. Die Entscheidung, ob es Pasalic in Zukunft in die Serie A oder in die Bundesliga zieht, falle am Mittwoch.

Pasalic kam in der abgelaufenen Saison in 32 Pflichtspielen für Spartak zum Einsatz, erzielte vier Tore und bereitete ein weiteres vor.

Den ganzen Artikel in italienischer Sprache gibt es hier.