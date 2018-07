Momentan macht Quina bei der U19-EM in Finnland auf sich aufmerksam. Dort erzielte der 18-Jährige am Donnerstagabend einen Treffer beim 2:3 seiner Portugiesen gegen Italien. Laut "Mirror" sollen Werder und Hoffenheim nun an dem zentralen Mittelfeldspieler interessiert sein.

Weiter heißt es, Quina soll schon für knapp 700.000 Euro zu haben sein. Auch Ajax Amsterdam soll den 18-Jährigen im Blick haben. Es wird sogar spekuliert, dass Manchester City sein früheres Interesse an Quina wieder erneuern könnte.

Den englischen Artikel gibt es hier.