Mit seinen starken Auftritten in der vergangenen Saison habe sich Boli Bolingoli-Mbombo in die Notizbücher von Werder und Hannover 96 gespielt, wie das belgische Portal „Voetbalkrant.com“ schreibt. Zudem soll noch ein dritter, namentlich nicht genannter Bundesligist an dem Belgier interessiert sein.

Bolingoli-Mbombo steht noch bis 2020 bei Rapid Wien unter Vertrag. Dort gehörte er in der vergangenen Spielzeit, seiner Premierensaison für den österreichischen Erstligisten, gleich zum Stammpersonal. Der Linksverteidiger wurde in der Jugend beim FC Brügge ausgebildet.

Ein Transfer zu Werder scheint eher unrealistisch. Werder verfügt auf der linken Abwehrseite hinter Stammverteidiger Ludwig Augustinsson mit Marco Friedl und dem erst kürzlich von Borussia Dortmund geholten Jan-Niklas Beste über genügend Qualität und Quantität.

Den ganzen Bericht gibt es hier.