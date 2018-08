Geoff Cameron ist wohl das, was man im Profifußball eine treue Seele nennt. Seit 2012 spielt der US-Amerikaner für Stoke City in England, nun nach 168 Premier-League-Partien muss der Spieler den Verein verlassen. Wie "The Telegraph" berichtet, sollen Werder und die Spanier von Rayo Vallecano Interesse an dem Spieler bekundet haben.

Cameron ist mittlerweile 33 Jahre alt und kommt vorzugsweise im defensiven Mittelfeld zum Einsatz. Dazu spielte er auch schon als Rechtsverteidiger sowie in der Innenverteidigung. Tatsächlich war Werder lange auf der Suche nach einem Back-up für den Sechser Philipp Bargfrede. Zuletzt klangen die Äußerungen Frank Baumanns aber eher danach, als würde man keinen Transfer mehr tätigen. „Wir warten ab, was auf dem Markt und für uns finanziell machbar ist. Nur wenn es sinnvoll ist und vom Profil passt, machen wir noch etwas." Man habe einen guten Kader und keinen Zeitdruck, „es kann sein, dass nichts mehr passiert", so der Sportchef weiter.

Auch wenn Cameron Stoke verlassen soll, ist fraglich, ob er günstig zu haben wäre. Das Fußballportal "Transfermarkt.de" schätzt seinen Marktwert auf 2,5 Millionen Euro – eine ordentliche Summe für einen Spieler im fortgeschrittenen Fußballeralter. Zudem würde Cameron Ole Käuper den Weg versperren. Der 21-jährige ist dank starker Vorbereitung mittlerweile als Bargfrede-Ersatz eingeplant und wird von Florian Kohfeldt sehr geschätzt. „Ich habe großes Vertrauen in ihn, er ist in der Lage, diese Rolle auszufüllen", sagte Werders Trainer über Käuper.

