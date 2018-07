Struna, der US Palermo nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Serie A wohl in diesem Sommer verlassen wird, soll laut Ferrari auf der Wunschliste von Werder stehen: „Es gibt ein echtes Interesse von Werder Bremen“, wird Ferrari auf „Tuttomercato.com“ zitiert. Der Spielerberater schränkt aber auch ein: „Aber ich möchte, dass Struna in der Serie A bleibt.“

Dass Werder tatsächlich an dem slowenischen Innenverteidiger interessiert ist, darf zumindest angezweifelt werden. Die Bremer sind zwar weiter auf der Suche nach Verstärkungen – das aber im Mittelfeld und nicht in der Abwehr.

Laut "Transfermarkt.de" liegt Strunas Marktwert aktuell bei einer Million Euro. Der 27-Jährige ist slowenischer Nationalspieler, in der vergangenen Serie-B-Saison kam er auf 39 Pflichtspieleinsätze für Palermo.