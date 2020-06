Niclas Füllkrug und Claudio Pizarro könnten gegen Paderborn in den Kader zurückkehren. Beide sollen das lahmende Bremer Offensivspiel beleben. (nordphoto)

Werder hat fraglos viele Probleme, sehr viele sogar. Aber wo das größte Akut-Problem vor dem richtungsweisenden Kellerduell in Paderborn liegt, zeigte sich beim Training am Mittwoch deutlich. Da teilte sich das Trainerteam auf, und die Arbeit mit den Offensivspielern war Chefsache. Nur 30 Tore hat Werder in 30 Ligaspielen erzielt – das ist nicht nur der aktuell schlechteste Wert in der Bundesliga, sondern auch ein Minusrekord in der Bremer Vereinsgeschichte. Also arbeitete Florian Kohfeldt in einer „sehr intensiven Einheit“ mit den Stürmern am „Verhalten im letzten Drittel“, wie er es ausdrückte. Vereinfacht gesagt ging es darum, wie man Tore schießt.

Ganz so einfach ist der Fußball heutzutage natürlich nicht mehr, deshalb erzählte Kohfeldt noch etwas mehr: „Wie besetzen wir die Box? Wann flanken wir? Wie flanken wir? Wie spielen wir eine Drei-gegen-zwei-Situation aus? Wie spielen wir eine Vier-gegen-zwei Situation aus?“ Am Donnerstag standen diese Schwerpunkte noch einmal auf dem Trainingsplan, den Spielern sollten Lösungsansätze aufgezeigt werden. Anfang der Woche waren die eklatanten Offensivprobleme bereits in einer ausführlichen Videoanalyse zur Sprache gekommen.

Kohfeldt nutzte das jüngste 0:1 gegen Wolfsburg als Anschauungsobjekt. „Da hatten wir viele Aktionen, die gefährlich werden können, die aber nicht gefährlich wurden. Wichtig sind die Entscheidungen im letzten Drittel. Leider haben wir gegen Wolfsburg nahezu immer die falsche Entscheidung getroffen“, sagte der Trainer. Tatsächlich kam die Flanke entweder zu früh oder zu spät, die Abschlüsse waren mal überhastet und mal zu zögerlich, der Pass wurde nicht im richtigen Moment gespielt. Darüber sprach Kohfeldt intensiv mit seinen Angreifern: „Es geht um den Zug zum Tor und die Überzeugung – das habe ich versucht, in Gesprächen bei den Spielern reinzubringen. Diese Einstellung: Ich bin da jetzt, gehe nach und schieße das Tor. Bei Stürmern muss der Knoten platzen, damit eine Selbstverständlichkeit reinkommt.“

Zu wenige gute Torchancen

Nun ist es allerdings keineswegs so, dass Werder viele Chancen hat und diese nur nutzen muss. Die Bremer erspielen sich erschreckend wenige Möglichkeiten. In der Expected-Goals-Wertung wird die Qualität der Torchancen berechnet. Werder hat demnach mit den jämmerlichen 30 Treffern sogar noch eine ordentliche Ausbeute erzielt. Die Qualität der Chancen reichte laut Berechnung nur für 29,72 Tore. Ganz am Anfang der Saison hatten die Bremer mal recht viele Chancen und machten zu wenig daraus, doch das ist lange her. Die Offensivprobleme ziehen sich bereits durch einen Großteil der Spielzeit. Kohfeldt und das Trainerteam haben schon vieles versucht, der Erfolg blieb bislang aus.

Dass das Training und die Einzelgespräche nun ausgerechnet vor dem Spiel beim Schlusslicht Paderborn am Sonnabend (15.30 Uhr) fruchten, ist möglich, aber eben auch höchst ungewiss. Immerhin gibt es zusätzlich etwas handfestere Gründe, um auf mehr Bremer Torgefahr zu hoffen. Zu den Spielern, mit denen Kohfeldt am Mittwoch und am Donnerstag das Toreschießen übte, gehörten nämlich zwei Stürmer, denen Abschlussprobleme normalerweise fremd sind: Niclas Füllkrug und Claudio Pizarro. „Die offensiven Optionen werden mehr“, freute sich Kohfeldt.

Kohfeldt schwärmt von Füllkrug

Füllkrug wird ziemlich genau neun Monate nach seinem Kreuzbandriss gegen Paderborn erstmals wieder im Kader stehen, daran ließ der Trainer keinen Zweifel. 90 Minuten lang werde der Stürmer nicht spielen, aber „über einen gewissen Zeitraum im Spiel kann er seine volle Stärke zur Entfaltung bringen.“ Kohfeldt schwärmte geradezu von den Trainingseindrücken, die Füllkrug hinterließ: „Niclas hat angedeutet, dass er sehr wenig von dem verloren hat, was ihn auszeichnet. Er ist drin im Kombinationsspiel, wird torgefährlich und lebt seine Aggressivität gegen den Ball schon wieder voll aus.“

Bemerkenswerte Worte, die Füllkrug unweigerlich zu einem Hoffnungsträger im Abstiegskampf werden lassen, auch wenn ihm jegliche Spielpraxis fehlt. „Er ist heiß und will unbedingt dabei helfen, dass wir die Klasse halten. Das ehrt ihn. Ich will ihn auch gar nicht mehr bremsen“, erklärte Kohfeldt. Ganz wichtig war ihm dabei, dass für den Angreifer, der schon mehrere Knieverletzungen hatte, kein gesundheitliches Risiko bestehe: „Wir würden auch in dieser hochdramatischen Phase für den gesamten Verein nicht die Gesundheit eines Spielers riskieren. Wir haben ihn über das Spielersatztraining und das Mannschaftstraining nach der Reha fünf Wochen lang herangeführt. Er hatte einen sehr soliden Aufbau.“

Bei Pizarro ist dagegen noch offen, ob er schon gegen Paderborn zum Aufgebot gehört. Nach seiner Muskelverletzung trainierte der 41-Jährige am Mittwoch erstmals wieder mit der Mannschaft. Kohfeldt: „Daran, dass ich jetzt schon in Erwägung ziehe, ihn mitzunehmen, merkt man, welch große Bedeutung er hat – auf dem Platz bei einem eventuellen Kurzeinsatz und auch in Sachen Mentalität. Es ist großer Druck da, aber damit können Spieler wie Claudio umgehen.“

Dass Füllkrug und Pizarro so dringend benötigt werden, zeigt darüber hinaus, wie groß die Not in der Offensive ist. Davie Selke und Josh Sargent strahlten zuletzt kaum Torgefahr aus und vergaben die wenigen Chancen zumeist kläglich. Dazu ist bei den Flügelspielern Milot Rashica (Probleme mit dem Sprunggelenk) und Leonardo Bittencourt (Beckenprellung) weiter unklar, ob sie gegen Paderborn in der Startelf stehen können. Die Entscheidung werde kurzfristig fallen, sagte Kohfeldt, genau wie bei Pizarro. Die Sturmlegende zeichnet übrigens immer noch für das bislang letzte Bremer Jokertor verantwortlich, das war am letzten Spieltag der vergangenen Saison. Es wäre mal wieder an der Zeit...