Werder-Geschäftsführer Klaus Filbry ist zuversichtlich, erneut die Lizenz zu erhalten. (dpa)

Vor wenigen Tagen noch, bevor jemand im deutschen Profifußball länger über den Coronavirus nachdenken musste, war der 16. März ein wichtiges Datum. Denn bis zu diesem Montag müssen die Vereine alle relevanten Unterlagen in der Zentrale der Deutschen Fußball-Liga (DFL) eingereicht haben, um für die neue Saison eine Lizenz für die erste Bundesliga erhalten zu können. Viele Vereine waren schon froh, einen Tag mehr Zeit dafür zu haben – denn laut Statuten gilt bereits der 15. März als Stichtag. Fällt dieser auf einen Sonntag, wie in diesem Jahr, können die Klubs auch noch den folgenden Montag noch nutzen.

Die Geschäftsführung des SV Werder Bremen um den Vorsitzenden Klaus Filbry hat die Aufgabe bereits erledigt, auch wenn derzeit unklar ist, wann und wie eine neue Saison starten würde. Alle relevanten Daten wurden aus Bremen digital übermittelt, in einzelnen Ordnern werden die Unterlagen Montag zusätzlich noch persönlich in der Frankfurter Zentrale übergeben. Dabei geht es zunächst nur um die Lizenz für die erste Liga. Wenn sich in den nächsten Tagen durch die Coronakrise nichts am Reglement ändert, haben die Vereine danach bis zum 1. April Zeit, auch für die zweite Bundesliga die entsprechenden Unterlagen zur Lizenzerteilung einzureichen. In den DFL-Statuten heißt es dazu: „Clubs, die zwischen den beiden Lizenzligen auf- oder absteigen können, müssen bis spätestens zum 1. April die Plan-Gewinn- und Verlustrechnung für die mögliche neue Spielklasse der DFL vorlegen.“

Sonst droht die 3. Liga

Auch das wird Werder machen. Und zwar nicht nur, weil der Verein seit Wochen auf einem Abstiegsplatz steht. Sondern auch, um sich vor möglichen Konsequenzen zu schützen. Was wenige wissen: Wer diese Zweitligalizenz nicht erfolgreich beantragt hat, müsste nach einem Abstieg aus der Bundesliga direkt runter in die dritte Liga. Nachträglich kann eine Lizenz für die zweite Liga weder beantragt, noch erteilt werden. Deshalb sind alle Vereine, die theoretisch bei einer Fortsetzung der Bundesliga noch absteigen könnten, gut beraten, ihre Kalkulationen auch für den Fall der Zweitklassigkeit einzureichen.

Filbry geht davon aus, dass Werder für beide Ligen die Lizenz erhalten würde. Man arbeite seit Wochen hart daran, keine Probleme zu bekommen. Welche Auswirkungen jedoch die Coronakrise noch auf alle Fragen der Lizensierung hat, kann derzeit niemand seriös sagen. Die DFL kündigte bereits an, Anpassungen im aktuellen Lizenzierungsverfahren zu prüfen, „um finanzielle Nachteile infolge von Auswirkungen des Coronavirus entsprechend zu berücksichtigen“.

Lizenzierung ist ein Erfolgsmodell

Um die Lizenz für eine der ersten beiden Ligen zu erhalten, müssen die Vereine primär ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachweisen. Zu den benötigten Unterlagen gehören der letzte Jahresabschluss und eine wirtschaftliche Planrechnung für die neue Saison. Durch eine Liquiditätsberechnung wird beurteilt, ob ein Klub in der kommenden Saison aus wirtschaftlicher Sicht den Spielbetrieb aufrechterhalten kann. Zudem werden sieben weitere Kriterien überprüft, wie die Arbeitsbedingungen für Medien, das jeweilige Nachwuchsleistungszentrum oder eine Notstromversorgung an Spieltagen. All das ist in einer 330 Seiten starken Lizenzierungsordnung geregelt, die sich die Vereine selbst auferlegt haben.

Was sehr bürokratisch klingt, ist tatsächlich ein Erfolgsmodell. Denn so war in den beiden Ligen stets ein gut funktionierender Wettbewerb sichergestellt. In der mehr als 50-jährigen Geschichte der Bundesliga musste noch kein Verein aus finanziellen Gründen den Spielbetrieb während der Saison einstellen, auch wenn manche Vereine nach einer ersten Prüfung der eingereichten Unterlagen noch Auflagen und Bedingungen erfüllen müssen, um tatsächlich wieder mitspielen zu dürfen.

Nach einer Prüfungsphase durch Experten für die verschiedenen Kriterien, den sogenannten Lizenzmanagern, werden die Anträge der einzelnen Vereine der DFL-Geschäftsführung zur Entscheidung vorgelegt. Diese urteilt gewöhnlich bis etwa Mitte April in erster Instanz über Verweigerung oder Erteilung der Lizenz. Die Entscheidung wird allen Vereinen dann zeitgleich zugestellt.