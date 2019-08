Für viele Fans gehören zum Stadionbesuch Bratwurst und Bier einfach dazu, dabei müssen sie dafür zum Teil tief in die Tasche greifen. Fast jährlich steigen die Preise. Die Internetplattform „wettbasis.com“ hat vor dem Start der neuen Saison die aktuellen Preise für Bratwurst, Bier und Cola in den 18 Bundesligastadien verglichen. Beim Bier zählt Werder zur Ligaspitze, was die Fans der Grün-Weißen nicht unbedingt freuen dürfte. Für 0,5 Liter Bier werden im Weserstadion 4,40 Euro verlangt. Gemeinsam mit Leipzig, Hertha BSC, Frankfurt und dem FC Bayern führt Werder die Rangliste an. Das günstigste Bier in der Bundesliga bekommen die Fans bei Borussia Dortmund (3,90 Euro / 0,5 Liter).

In Sachen Bratwurst können sich die Werder-Fans schon eher freuen, hier sortiert sich der Klub von der Weser mit 3,50 Euro für eine Wurst vom Grill im Preis-Mittelfeld ein. Alleiniger Spitzenreiter: Der FC Bayern mit einem Preis von 4,20 Euro. Die günstigste Bratwurst ist in Berlin zu finden, allerdings nicht bei der Hertha sondern bei Aufsteiger Union - für 2,50 Euro.

Auch beim Preis für eine 0,5 Liter Cola befindet sich Werder (4,20 Euro) im gesicherten Mittelfeld. Beim SC Paderborn und bei Union Berlin müssen die Fans mit 3,00 Euro am wenigsten für das Softgetränk zahlen - in Leipzig kostet die Brause direkt mal das Doppelte (6,00 Euro) und ist damit in der Liga am teuersten.

Den gesamten Bundesliga-Preisvergleich gibt es hier.