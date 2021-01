Werder wird dreimal am Abend spielen. (gumzmedia/nordphoto)

Jetzt stehen für Werder Bremen alle Bundesliga-Termine im Januar und Februar fest: Das Heimspiel gegen Schalke 04 (19. Spieltag) steigt zur traditionellen Bundesliga-Zeit: Sonnabend, 30. Januar 2021, 15.30 Uhr. Danach muss sich Werder vor allem auf Flutlicht-Spiele einstellen. Drei von vier Partien im Februar steigen abends.

Die Auswärtsspiele gegen Arminia Bielefeld (20. Spieltag, 7. Februar) und die TSG Hoffenheim (22. Spieltag, 21. Februar) steigen jeweils an einem Sonntag um 18 Uhr. Am 26. Februar eröffnet Werder dann im heimischen Weserstadion den 23. Spieltag mit dem Freitagabend-Spiel gegen Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr). Einziges Nachmittags-Spiel des Monats: 21. Spieltag, Heimspiel gegen den SC Freiburg am Sonabend um 15.30 Uhr.

Die Spiele im Überblick:

19. Spieltag, Sonnabend, 30.01.2021, 15.30 Uhr: Werder Bremen - FC Schalke 04

20. Spieltag, Sonntag, 07.02.2021, 18 Uhr: Arminia Bielefeld - Werder Bremen

21. Spieltag, Sonnabend, 13.02.2021, 15.30 Uhr: Werder Bremen - SC Freiburg

22. Spieltag, Sonntag, 21.02.2021, 18 Uhr: TSG Hoffenheim - Werder Bremen

23. Spieltag, Freitag, 26.02.2021, 20.30 Uhr: Werder Bremen - Eintracht Frankfurt