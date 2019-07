05.07.2019, Parkstadion, Zell am Ziller, AUT, TL Werder Bremen Zell am Ziller / Zillertal Tag 01 im Bild Fin Bartels (Werder Bremen #22), Foto © nordphoto / Ewert (nordphoto / Ewert)

Der treueste Hauptsponsor in Werders Klubgeschichte war Wiesenhof ohnehin schon, jetzt haben der Bundesligist und der Geflügelproduzent aus Visbek (Kreis Vechta) ihre Zusammenarbeit vorzeitig verlängert. Der bisherige Vertrag wäre im kommenden Jahr ausgelaufen und wurde bis Juni 2022 verlängert, wie Werder am Montag mitteilte. Dieser Deal bedeutet für den Verein mehr Geld. Werder erhielt bislang zwischen 7,3 und 7,5 Millionen Euro pro Jahr von Wiesenhof. Für den neuen Kontrakt kommen nach Informationen des WESER-KURIER 730 000 bis 1,1 Millionen Euro dazu.

Wichtig: Das Geld fließt nicht sofort, sondern ab 2020, wenn der neue Vertrag läuft. Mit den Einnahmen von mehr als acht Millionen Euro liegt Werder dann in Sachen Trikotsponsoring im vorderen Mittelfeld der Bundesliga. „Dass Wiesenhof weiter an Bord bleibt, ist für Werder Bremen enorm wichtig. Sie haben uns in sportlich schwierigen Zeiten Vertrauen geschenkt und sind nun bereit uns mit einem noch stärkeren Engagement für die Zukunft zu unterstützen", wird Klaus Filbry, Werders Vorsitzender der Geschäftsführung, in der Vereinsmitteilung zitiert.

Wiesenhof arbeitet mit Werder nun bereits im achten Jahr als Haupt- und Trikotsponsor zusammen. Neben dem Bundesligateam der Herren umfasst das Sponsoring auch die erste Frauenmannschaft, das E-Sports-Team, die U 23 und alle Teams des Leistungszentrums. Von Teilen der Werder-Fans wird das Sponsoring durch den Geflügelproduzenten kritisch gesehen, die Firma aus Visbek stand wegen der Bedingungen in einigen ihrer Mastställe mehrfach in der Kritik. Auch die jetzige Vertragsverlängerung sorgte in den sozialen Netzwerken für Kritik, der große Aufschrei blieb aber aus.

Bei Werder sind sie mit der Partnerschaft mit Wiesenhof sehr zufrieden. Dass der Wiesenhof-Konzern PHW neuerdings auch auf pflanzliche Kost sowie künstliches Fleisch aus dem Reagenzglas setzt und kürzlich mit einem veganen Burger auf Erbsenbasis für Aufsehen sorgte, kommt im Klub gut an. Bei Wiesenhof wiederum sorgt die Vertragsverlängerung mit Werder für gute Stimmung. Der PHW-Vorstandsvorsitzende Peter Wesjohann sagte: „Als wir 2012 die Partnerschaft gestartet haben, wussten wir, dass die bodenständige, familiäre und dabei professionelle Führung des Vereins sehr gut zu unserem Familienunternehmen passt.“