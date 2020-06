Für den Fall von Relegationsspielen muss Manager Frank Baumann einige Arbeitspapiere bei Werder verändern. (gumzmedia/nordphoto)

Sich auf große Herausforderungen gut vorzubereiten, gehörte bei Werder Bremen in dieser Saison sicherlich nicht zu den Kernkompetenzen. Und doch sind die Spezialisten im Verein in diesen Tagen noch einmal besonders gefragt, denn es müssen Vorbereitungen getroffen werden für den Fall, dass Werder doch noch die Relegationsspiele erreicht. Diese beiden Partien gegen den Tabellendritten der zweiten Bundesliga würden dann nämlich erst im kommenden Monat ausgetragen, am 2. und 6. Juli.

Doch einige Spieler des Kaders haben für die Zeit nach dem 30. Juni keinen gültigen Arbeitsvertrag mehr. Das gilt nicht nur für die Profis, deren Vertrag ausläuft, sondern zum Teil auch für die Spieler, die von anderen Vereinen ausgeliehenen wurden. Deshalb ist die Geschäftsführung mit ihrem Justiziar bereits seit einigen Tagen damit beschäftigt, hierfür individuelle Lösungen zu finden. „Wir sind natürlich dabei, auch schon vor dem Spiel in Mainz, das Stück für Stück vorzubereiten und abzuarbeiten“, bestätigt Manager Frank Baumann, „finalisieren kann man es dann auch noch nach dem Spiel gegen Köln.“

Auch ausgeliehene Spieler betroffen

Wenn Werder am 34. Spieltag gegen Köln direkt absteigt, müssen die entsprechenden Verträge natürlich nicht mehr verlängert werden. Das ist von der Tabellensituation her die sehr wahrscheinliche Variante. Sollte es Werder aber durch einen Sieg gegen Köln und durch glückliche Umstände beim Parallelspiel von Union Berlin gegen Fortuna Düsseldorf doch noch in die Relegation schaffen, blieben bis zum 30. Juni (Dienstag) nur noch drei Tage, um die Formalitäten zu erledigen.

Bei den Spielern, deren Verträge Ende Juni regulär auslaufen, geht es um Claudio Pizarro, Fin Bartel, Sebastian Langkamp und Nuri Sahin. Bei den ausgeliehen Spielern geht es um Kevin Vogt und Leonardo Bittencourt (beide Hoffenheim), Ömer Toprak (Dortmund) und Michael Lang (Mönchengladbach). Der Leihvertrag von Davie Selke (von Hertha BSC ausgeliehen) läuft eine weitere Saison weiter, wenn Werder nicht abgestiegen ist. Bei den ausgeliehen Spielern müssten auch noch die Vereine mit ins Boot geholt werden, denen die Spieler gehören.

Jedoch sollen nicht pauschal alle diese Profis mit solchen kleinen „Vertragsverlängerungen“ ausgestattet werden, „es macht natürlich keinen Sinn bei Spielern, die uns dann in den Relegationsspielen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen würden“, sagt Baumann. Das gilt etwa für Nuri Sahin, dessen Hüftverletzung in absehbarer Zeit keine Spiele zulässt. Anders sieht es bei Ömer Toprak aus: Laut Baumann könnte der Innenverteidiger schon am Wochenende gegen Köln wieder zur Verfügung stehen, deshalb wäre „auch er ein Kandidat für die Verlängerung des Leihvertrags“.

Sonderfall Toprak?

Und auch bei Kevin Vogt ist Baumann trotz anhaltender Adduktorenprobleme optimistisch: „Kevin steht spätestens für die Relegationsspiele wieder zur Verfügung, deshalb kann man davon ausgehen, dass er dann auch dabei wäre.“ Am Mittwoch konnte Vogt nur individuell trainieren. Seine körperliche Präsenz und seine Erfahrung könnten in den Relegationsspielen aber wertvoll werden.

Im Falle des Abstieges greifen andere Regularien bei den ausgeliehenen Spielern. Der Leihvertrag mit Vogt endet dann ohne weitere Klausel, der frühere Hoffenheim-Kapitän würde zur TSG zurückkehren, wo man ihn nach dem dortigen Trainerwechsel brauchen könnte. Lang gehört dann wieder zu Gladbach. Werder müsste nicht mehr Bittencourt kaufen, auch er wäre wieder Spieler von Hoffenheim. Bei Abstieg würde zudem Selke zur Hertha zurückkehren. Komplizierter scheint der Fall Toprak: Der BVB geht offenbar davon aus, dass das Wesen der Vereinbarung mit Werder war, dass der Spieler in diesem Sommer Bremer wird. Ob Toprak bei Abstieg automatisch zurück zum BVB geht, möchte Baumann auf Nachfrage nicht kommentieren.