Bislang trainierte Johan Mina nur mit Werders U23, nun soll er in Südamerika Spielpraxis sammeln. (nordphoto)

Wer in den vergangenen Monaten rund ums Weserstadion auf die Jogger achtete, konnte wenigstens mal einen kurzen Blick auf Johan Mina erhaschen. Mit Kopfhörern (und ohne Handschuhe) drehte der Südamerikaner regelmäßig seine Runden entlang des Osterdeichs. Ansonsten war in Bremen bisher wenig zu sehen vom 18-jährigen Junioren-Nationalspieler aus Ecuador, den Werder bei den großen internationalen Nachwuchsturnieren entdeckte und von einem Wechsel nach Deutschland überzeugte. Seit dem vergangenen Sommer wohnt Mina im Werder-Internat im Stadion und wird an das Niveau des Profifußballs herangeführt.

Das Problem dabei: Wegen angeblicher Unklarheiten mit seinem vorherigen Verein hatte Mina schon in Ecuador kaum noch gespielt oder auf Vereinsebene trainiert, in Deutschland wiederum konnte er keine Spielgenehmigung für die U 23 in der Regionalliga bekommen. Der Sprung zu den Profis war für ihn noch zu groß. So konnte er nur bei der U 23 trainieren und wurde von Werder speziell betreut.

Frank Baumann weiß, dass schwierige Monate hinter Mina liegen. „Johan hat leider kein gutes Jahr gehabt. Durch die Pandemie konnte er erst sehr spät nach Deutschland kommen, und in Ecuador konnte er vorher gar nicht trainieren. Nicht einmal Einzeltraining war dort für ihn möglich", berichtet Werders Sportchef. "Deshalb haben wir im Sommer beschlossen, ihn sehr langsam und sehr systematisch aufzubauen, insbesondere im Bereich Athletik. Wir wollen ihn in eine Verfassung bringen, in der er die Herausforderungen des europäischen Herrenfußballs kurz-, mittel- und vor allem dann auch langfristig bewältigen kann. Das haben wir bisher sehr gut hinbekommen mit dem Programm, das wir im Training der U 23 mit ihm absolviert haben."

Zurück in Südamerika

Inzwischen hat Mina das kalte Deutschland wieder verlassen, aber nicht nur wegen der Weihnachtsfeiertage daheim im sonnigen Ecuador, sondern tatsächlich auch, um wieder Fußball zu spielen. Zumindest vielleicht. Seit etwa zwei Wochen befindet sich der offensive Mittelfeldspieler in seiner Heimat bei einem Lehrgang der U20-Nationalmannschaft, die Ende Januar die Südamerikameisterschaft der U20-Teams bestreitet, wenn die Pandemie ein solches Turnier denn überhaupt zulässt.

In den vergangenen Tagen gab es bereits zwei Testspiele von Ecuador gegen Kolumbien. Doch bei einem dieser Spiele hat sich Mina verletzt. Wie Werder in Erfahrung bringen konnte, bekam der Bremer einen Schlag aufs Knie. Baumann geht von einer Knieprellung aus, „nach unserem Wissensstand ist es nichts Schlimmes, so dass er auch zeitnah dort wieder einsteigen kann“.

Wie es für Mina weitergeht, ist zumindest in der Theorie klar umrissen. Zunächst soll er die Weihnachtstage und den Jahreswechsel mit seiner Familie in Ecuador verbringen. Der junge Fußballer hängt sehr an seinen Eltern und möchte ihnen, wenn er sich bei Werder durchgesetzt hat, gerne ein Haus kaufen als Dankeschön für alle Strapazen, die sie in den vergangenen Jahren für den talentierten Sohn auf sich genommen haben. „Anfang Januar soll er dann in die Vorbereitung auf die U20-Meisterschaft wieder einsteigen und dort regelmäßige Spielpraxis bekommen“, sagt Baumann. Nach all den Monaten ohne richtige Spiele wäre das sicher auch für seinen Kopf und sein Selbstwertgefühl wichtig. Zuletzt konnte der schussgewaltige Mina solche Turniere stets nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen. Final geklärt ist bisher aber nicht, ob und wie das Turnier im Februar in Coronazeiten stattfindet.

In jedem Fall soll Mina anschließend so schnell wie möglich nach Bremen zurückkommen. Und zwar „gestärkt“, wie Baumann hofft, „damit wir das Aklimatisierungs-Programm mit ihm finalisieren können“. Das große gemeinsame Ziel bleibt der Durchbruch bei den Profis. Baumann hofft, dass Mina schon im kommenden Sommer und mit dann 19 Jahren so weit ist, „dass er eine Option für den Kader unserer Bundesligamannschaft sein kann“. Wenn er das Können, das er bei den Turnieren in Südamerika aufblitzen ließ, auch bei Werder zeigt, dürften ihm jedenfalls viele Türen offen stehen. Denn den Bremern fehlt nicht nur Kreativität, sondern auch das nötige Geld, diese auf dem Transfermarkt einzukaufen.