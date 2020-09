Wann wieder Fans ins Weserstadion dürfen, ist weiterhin offen. (nordphoto)

Alle Dauerkarteninhaber haben am Donnerstagnachmittag eine E-Mail von Werder erhalten, die ihnen zumindest ein wenig Hoffnung machen dürfte, bald mal wieder im Weserstadion ein Spiel sehen zu können. In dem Schreiben wurden ihnen die Rahmenbedingungen eines eventuellen Stadionbesuchs erläutert und die Bereitschaft abgefragt, an einer Verlosung für Tickets teilzunehmen. Werder betonte aber auch, dass weiterhin nicht feststehe, wann die Auswirkungen der Corona-Pandemie wieder Spiele mit Zuschauern in Bremen zulassen. Die Entscheidung liege in den Händen der Politik und der zuständigen Behörden.

Nach aktuellem Stand plant Werder für das erste Bundesliga-Spiel gegen Hertha am 19. September mit den geltenden Corona-Verordnungen im Land Bremen, die nicht mehr als 400 Teilnehmer gestatten. Diese Zahl wird schon durch die Delegationen beider Mannschaften, die Vereinsangestellten, die für die Fernsehübertragung notwendigen Mitarbeiter, die Ordner und die Journalisten erreicht.

Für den Fall, dass eine reduzierte Zuschauerzahl erlaubt wird, will Werder vorbereitet sein und hat deswegen die Dauerkarteninhaber angeschrieben. Bis kommenden Montag, 14. September, um 9 Uhr können diese angeben, ob sie an einer Ticketverlosung teilnehmen würden. Bei einem Spiel gäbe es diverse Auflagen: Beispielsweise müssten die Daten hinterlegt, das Stadion in einem vorgegebenen Zeitkorridor betreten und ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, bis der Sitzplatz erreicht ist.

„Viel Arbeit investiert“

„Wir haben in den vergangenen Wochen sehr viel Arbeit investiert, um ein Konzept zu erstellen, das zum Tragen kommen soll, wenn das Infektionsgeschehen nach Ansicht der Politik und der zuständigen Behörden wieder ein Heimspiel im Wohninvest Weserstadion erlauben sollte", wird Werders Direktor Kommunikation Michael Rudolph in der Vereinsmitteilung zitiert. "Das ist kein Hinweis darauf, dass diese Entscheidung unmittelbar bevorsteht. Aber die Planung eines solchen Heimspiels benötigt einen langen Vorlauf und wir wollen bestmöglich auf den Tag X vorbereitet sein, um eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, die unter diesen besonderen Umständen bestmöglich organisiert und so sicher wie möglich stattfinden kann."

Wie Werder haben alle Bundesligisten ein Hygienekonzept für die teilweise Rückkehr von Fans ins Stadion erarbeitet. An anderen Standorten wurden bereits Zuschauer erlaubt. RB Leipzig darf etwa mit rund 8500 Zuschauern planen, Hertha BSC mit etwa 4000, Frankfurt mit 6500. Freiburg darf bei den Heimspielen gegen Wolfsburg (27. September) und Werder (17. Oktober) 500 Fans ins Stadion lassen.