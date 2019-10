2018 hielt Werder das Winter-Trainingslager im spanischen Algorfa ab. (nordphoto)

Die Verträge müssen noch unterschrieben werden, aber im Prinzip ist alles klar: Werder hält das nächste Winter-Trainingslager in Europa ab. Das sagte Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag in einer Medienrunde. Der Termin steht auch schon fest: vom 3. bis 11. Januar 2020. Nur den genauen Ort will Werder erst in Kürze bekannt geben. Sportchef Frank Baumann hatte zuletzt bereits berichtet, dass der Klub sich in Spanien nach Hotels umgeschaut habe.

Im Januar 2019 war Werder erstmals in Südafrika. Auch wenn es im kommenden Jahr nicht wieder dorthin geht, könnte Südafrika in Zukunft erneut ein Ziel sein, betonte Kohfeldt. „Das war ein sehr gutes Trainingslager aus sportlicher Sicht, und wir wollen uns im Bereich Internationalisierung engagieren.“ Zuletzt war allerdings nicht sicher, ob und in welcher Höhe es Zuschüsse der Deutschen Fußball Liga für eine Reise nach Südafrika gegeben hätte. Beim letzten Mal hatte die DFL das Trainingslager bezuschusst.