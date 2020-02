Man kennt und schätzt sich: Florian Kohfeldt empfängt Unions Trainer Urs Fischer am Wochenende erstmals im Weserstadion. (dpa)

Unterschiedlicher könnte die Ausgangslage zum Pokalspiel kaum sein, dem ist sich auch Werder-Trainer Florian Kohfeldt bewusst. „Es wird ein ganz anderes Spiel auf uns warten“, betont der Coach vor dem Bundesligaheimspiel am Sonnabend gegen Union Berlin. „Union wird mit Sicherheit nicht versuchen, das Spiel über 90 Minuten zu dominieren und nur nach vorne zu spielen, wie es die Dortmunder mit ihrer Qualität probiert“, erklärt Kohfeldt.

Dementsprechend wird seine Mannschaft gegen den Aufsteiger, der zum ersten Mal in einem Erstligaspiel an der Weser antritt, „fußballerisch andere Lösungen finden müssen“ als beim Pokalcoup gegen den BVB. Wie diese auf dem Platz konkret aussehen werden, verrät der Trainer natürlich noch nicht. Fest steht aber, dass die Hauptstädter auswärts vornehmlich mit wenig Ballbesitz agieren, sodass Werder weniger Umschaltsituationen erwarten darf und eher kreative, spielerische Momente initiieren muss.

Stark bei Kopfballduellen

Wenn man sich die bisherige Saison von Union anschaut, ist zu erkennen, dass sie schon einige positive Überraschungen liefern konnten. Dazu zählen beispielsweise die Heimsiege gegen die Borussen aus Dortmund und Mönchengladbach. Außerdem sticht heraus, dass Union mit großem Abstand die meisten Kopfballduelle (636) der Liga für sich entscheiden konnte. Generell gilt das Team von Trainer Urs Fischer als sehr unangenehmer Widersacher.

„Da wird ein Gegner auf uns warten, der genau weiß, was in dem Spiel zu tun ist, um zu gewinnen“, prophezeit Kohfeldt. Dessen sei man sich bei Werder bewusst, genauso wie der eigenen tabellarischen Ausgangslage. „Fakt ist, dass Union bislang definitiv, und nicht nur punktemäßig, eine deutlich bessere Saison spielt als wir, und da wollen wir uns am Samstag ein Stück annähern“, betont Kohfeldt, der sogar von einer „extrem guten Saison“ für Union-Verhältnisse spricht. Bei einem Sieg könnte Bremen immerhin auf drei Punkte an den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf herankommen. Dafür müsse man eine „gewisse Grundsicherheit aus dem Dortmund-Spiel wieder mit in die Liga nehmen“.

Wieder ein ausverkauftes Stadion

Zumindest atmosphärisch dürfte die Ausgangslage aber ähnlich zum vergangenen Dienstag sein. Das Weserstadion ist ausverkauft. Sollte auch in diesem Spiel der Funke vom Rasen auf die Ränge und umgekehrt überspringen, ist es gut vorstellbar, dass Werder die benötigten Lösungen erneut findet – auch wenn der Gegner dieses Mal ein ganz anderer sein wird.