Es ist eine ganz besondere Erfolgsgeschichte. Als Florian Kohfeldt Werders Bundesliga-Team im vergangenen November übernahm, befand sich die Mannschaft in akuter Abstiegsnot. Kein Sieg, zu wenige Punkte – die Bremer drohten nach 1980 zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den Gang in die 2. Bundesliga antreten zu müssen. Seither ist viel passiert. Exakt 18 Ligapartien später ist Werder bis auf Rang zwölf gekraxelt. Nicht irgendwie, sondern mit zum Teil begeisternden Leistungen.

Vater des Erfolges ist zweifelsfrei – auch wenn er das selbst am wenigsten so sagen würde – Florian Kohfeldt. Das weiß auch der Verein. Und genau deshalb haben die Verantwortlichen gehandelt. Für drei weitere Jahre binden sie Kohfeldt an den Klub – ebenso wie die beiden Co-Trainer Thomas Horsch und Tim Borowski.

Ähnlich – und doch anders

Spötter könnten nun entgegnen, dass sich Geschichte somit erneut wiederhole. Bereits Viktor Skripnik war als vorheriger U23-Trainer nach einem geglückten Klassenerhalt mit einem neuen Vertrag ausgestattet worden, musste dann aber wegen anhaltender Erfolglosigkeit kurze Zeit später gehen. Ähnlich erging es dessen Nachfolger Alexander Nouri, der nach einer famosen Rückrunde im Vorjahr ebenfalls einen neuen, besser dotierten Kontrakt unterzeichnete. Im Spätherbst war dann auch seine Amtszeit schon wieder vorbei.

Doch dieses Mal scheint alles anders zu sein. Während Skripnik, unter dem Kohfeldt bereits als Assistent arbeitete, und Nouri jeweils einen Vertrag über zwei Jahre erhielten, wurde der aktuelle Cheftrainer sogar für deren drei gebunden. Einerseits eine Geste der Bestätigung für die Arbeit des gebürtigen Siegeners, der in Delmenhorst vor den Toren Bremens aufwuchs. Andererseits sendet Werder so ein klares Signal an die Konkurrenz, dass Florian Kohfeldt nicht so schnell auf dem Trainermarkt zu finden sein wird. Oder wenn, dann nur für einen sehr hohen Preis.

Trainer bei Werder seit 2006

Echte Abwanderungsgedanken hatte Kohfeldt allerdings ohnehin nicht gehegt. Erst kürzlich hatte er in einem Fernseh-Interview betont, gerne weiter mit dieser Mannschaft arbeiten zu wollen – sofern der Verein dies auch wolle. Und der will. Die Führungsetage der Bremer scheint sich sicher zu sein, dass der Coach etwas aufbauen, etwas Langfristiges schaffen kann.

Florian Kohfeldt war als Torhüter zwischen 2001 und 2009 für Werders dritte Mannschaft aktiv, ab 2006 trainierte er zudem zahlreiche Nachwuchs-Mannschaften des Vereins. Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Studium der Sport- und Gesundheitswissenschaften in Bremen bestand er 2015 die DFB-Ausbildung zum Fußball-Lehrer als Jahrgangsbester. Über die U23 und das Bundesliga-Intermezzo als Co-Trainer von Viktor Skripnik führte sein Weg im vergangenen Jahr schließlich zu den Werder-Profis.