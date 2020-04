In kleinen Gruppen (hier Milot Rashica und Philipp Bargfrede) darf bei Werder wieder trainiert werden. (nordphoto)

Viel war in den vergangenen Tagen diskutiert worden über dieses Thema. Werders Sportchef Frank Baumann hatte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer im WESER-KURIER-Interview sogar ungewohnt deutlich kritisiert. Am Montagnachmittag gab es nun eine Entscheidung darüber, ob Werder trotz der Corona-Krise wieder trainieren darf. Die grundsätzliche Antwort lautet: Ja. In enger Absprache mit dem Gesundheitsressort und dem Innenressort hat das Ordnungsamt aber einige Auflagen und Einschränkungen verhängt, wie am Montag mitgeteilt wurde. Erlaubt sind nur Gruppen bis zu vier Spielern. Die U23 und U19 dürfen nicht mittrainieren, dies hatte Werder beantragt. Erlaubt sind nur Lizenspieler des Erstliga-Kaders. Vor jeder Einheit müssen alle Beteiligten einem Eingangsscreening durch einen Mannschaftsarzt unterzogen werden. Danach muss schriftlich dokumentiert werden, dass es bei niemandem Symptome einer Covid-19-Erkrankung gibt.

Innensenator Mäurer erklärte: „Wir haben uns zuvor bundesweit erkundigt, wie andere Länder beziehungsweise Kommunen mit ähnlich lautenden Anträgen ihrer Profivereine umgehen und was wir zudem für zwingend notwendig erachten, um die Risiken für Spieler und Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten.“ Dabei habe man sich unter anderem an den Vorschriften orientiert, unter denen der FC Bayern München trainieren darf. Ein komplettes Verbot des Trainingsbetriebes für Werder hätte, so Mäurer, einen konkreten Wettbewerbsnachteil verursacht. „Wir versuchen mit der heutigen Entscheidung dem Recht auf Berufsausübung und der größtmöglichen Reduzierung von Risiken gleichermaßen gerecht zu werden", betonte der Innensenator.

Baumann begrüßt Entscheidung

Mäurer, Vertreter des Ortsamtes Mitte und Vertreter von Werder hatten am Montag über das Thema verhandelt und sich letztlich geeinigt. Innensenator, Ortsamt Mitte und Werder. „Das ist aus sportlicher Sicht für uns eine positive Entscheidung durch den Innensenator und ein wichtiger Schritt, nachdem die Spieler in den letzten drei Wochen nahezu ausschließlich zu Hause trainiert haben. So können wir das Training für unsere Mannschaft wieder fußballspezifischer auf den Wettkampf ausrichten", wird Sportchef Baumann in einer Mitteilung des Klubs zitiert. Er versicherte zudem, dass Werder alle Vorgaben penibel einhalten werde.

Zu den Auflagen des Ordnungsamts gehört des Weiteren, dass das Training nur unter freiem Himmel gestattet ist. Auf unnötigen Körperkontakt soll verzichtet werden, der Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter zwischen den Menschen soll eingehalten werden, wann immer dies möglich ist. Auf dem Trainingsgelände sollen sich nur die Mitarbeiter befinden, die unbedingt für die Einheit benötigt werden. Der Kabinentrakt darf nur genutzt werden, um Trainingsmaterialien zu holen. Die Spieler müssen demnach also zu Hause duschen.

Zuschauer sind natürlich nicht erlaubt, weshalb Werder auch nicht veröffentlichen darf, wann trainiert wird. Autogramme und Fotos mit Fans sind für die Spieler im gesamten Umkreis des Weserstadions weiterhin verboten. Sollte es zu Menschenansammlungen rund ums Training kommen, müsste Werder sofort die Polizei verständigen. Die neue Regelung für das Werder-Training gilt ab sofort und ist erst einmal bis zum 19. April befristet.