David Philipp muss zurück zur U23. (nordphoto / Paetzel)

An seinen Fähigkeiten gibt es wenig Zweifel. Ganz egal, wen man zu David Philipp befragt, alle halten ihn für ein großes Talent, das seinen Weg in die Bundesliga gehen wird. „David ist auf einem sehr guten Weg„, sagte Florian Kohfeldt vergangenen September über Philipp. „Er gehört zu unserer Trainingsgruppe zu den Perspektivspielern.“ Doch diese Perspektive hat sich für die Rückrunde deutlich verschlechtert. Bei den Profis wird der offensive Außenbahnspieler bis zum Ende der Saison nicht mehr auftauchen.

„David haben wir für die Rückrunde fest der U23 zugeordnet„, sagt Frank Baumann gegenüber dem WESER-KURIER. „Es tut ihm persönlich gut, dass er dort trainiert, wo er auch spielt. Dort kann er sich durch Leistung für mehr empfehlen.“ In der Regel ist es üblich, dass die Perspektivspieler unter der Woche bei den Profis trainieren und erst zur Abschlusseinheit zur U23 zurückkehren. So ist es bei Ilja Gruev oder Simon Straudi der Fall, wenn sie wie so häufig nicht zum Spieltagskader der Profis gehören.

Von Kohfeldt in die Kabine geschickt

Offizielle Begründung für Philipps Degradierung sind die mangelnden Chancen, in der Bundesliga zu Einsätzen zu kommen. Nach Informationen des WESER-KURIER spielt jedoch ein Vorfall im Training eine gewichtigere Rolle. Am Tag vor dem Testspiel gegen Hannover 96 im Januar gab es auf Platz 11 ein nicht öffentliches Training. Während dieser Einheit wurde Philipp von Florian Kohfeldt vorzeitig in die Kabine geschickt. Grund soll mangelndes Engagement beim Flanken gewesen sein.

Baumann bestätigt auf Nachfrage die Suspendierung während des Trainings: „Ja, das war der Fall." Dass ein lustloser Auftritt des 19-Jährigen hierfür der Auslöser war, bestreitet der Sportchef jedoch.

Angebote von englischen Top-Klubs

Philipp gilt als herausragender Fußballer, als Kreativer, der besondere Momente aus dem Fuß schütteln kann. Er soll zu Jugendzeiten Angebote vom FC Liverpool und Tottenham Hotspur gehabt haben, auch nahezu alle Bundesligisten waren an einem Vertrag interessiert. Doch er wechselte mit 14 Jahren zu Werder. Philipp gilt aber auch als extrem selbstbewusst. Einige bei Werder vergleichen ihn mit dem jungen Max Kruse, der ebenfalls ein guter Fußballer, im Umgang aber nicht ganz einfach war.

Der Vorfall im Training war offenbar auch Grundlage des Entschlusses, Philipp auszuleihen. Es gab Verhandlungen mit Austria Wien über einen Leih-Transfer über eineinhalb Jahre. Doch Werder konnte sich mit dem österreichischen Erstligisten nicht über die wirtschaftlichen Rahmendaten einigen. Deshalb spielt Philipp nun für Werder in der Regionalliga statt für Austria in der Bundesliga.