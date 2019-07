Am 23. Juli 1979 schrieb der WESER-KURIER:

Die englische Fahne, die Werders grün-weiß kostümierte Fans im Twistringer Stadion schwenkten, wurde schon bei der Mannschaftsansage eingerollt. Wegen einer Knieprellung, die er sich gegen die Kickers in Stuttgart zugezogen hatte, spielte Dave Watson nicht — eine gelinde Enttäuschung für die Bremer unter den rund 3400 Zuschauern, die Twistringer Stadionrekord bedeuten. Auch ohne seinen neuerworbenen Engländer gewann Werder gegen Maccabi Nathanya wie in der ersten Begegnung in Israel mit 1:0 und baute damit die Führung in der Intertotorunde (Gruppe 1) aus. Für Maccabl-Manager Rüben Priesner ist jedoch nicht Werder, sondern Standard Lüttich — am Dienstag um 18.S0 Uhr in Varel erstmals Gegner der Bremer Bundesligamannschaft — Favorit auf den 15 000 Schweizer Franken verheißenden Gruppensieg. Trainer Weber kündigte bereits an, daß Watson spielen wird, aber zum Sieg wird mehr als nur der Einsatz des Engländers nötig sein. Werder muß sich insgesamt steigern.

Das Spiel machte deutlich, warum Werder in Nathanya trotz haushoher Überlegenheit der Israelis, die 23:1 Ecken erzielt hatten, als l:0-Sieger vom Platz gehen konnte. Maccabi hat keinen gefährlichen Stürmer. Burdenski — von den Isarelis als Supertorwart gepriesen — hatte zwar einige Bälle zu parieren, aber die Gefahr war weniger von den Maccabi-Stürmern als vielmehr von der Bremer Abwehr selbst heraufbeschworen worden. Da fehlte es noch an Verständnis und klaren Aktionen. Franz Hiller ist als Libero nun einmal keine Alternative zu Dave Watson! Maccabi Nathanya, Dritter der israelischen Fußballmeisterschaft, ist — das gab auch Manager Priesner zu — nicht so stark wie in der vorhergegangenen Saison, als die Mannschaft „alles gewann, was zu gewinnen war"- Meisterschaft, Pokal und das erste Geld in der Intertotorunde.

Obwohl die Mannschaft mit fünf Spielern antrat, die bereits in der Nationalmannschaft gespielt haben, überragte nur ein Mann — Torwart Arie Haviv, der als Ersatz mit auf die 2-Wochen-Europareise genommen wurde. Denn Stammtorwart Itzak Wissoker sieht Vaterfreuden entgegen und blieb deshalb lieber daheim.

Tormann Haviv, der 20mal im Tor der Nationalmannschaft stand, aber in jüngster Zeit nicht mehr eingesetzt wurde, bewies internationales Format. Sprach man in Israel von Burdenski, so war es diesmal der Torwart der

Israelis, der eine Superleistung bot und damit einen höheren Werder-Erfolg verhinderte. Nur einmal war der katzenhaft gewandte Keeper machtlos. Das war in der 34. Minute, als Röber geschickt zu Möhlmann paßte, der zwei Gegenspieler aussteigen ließ und knallhart einschoß. Bei diesem 1:0 blieb es zur Enttäuschung der Zuschauer und des Werder-Trainers. Wolfgang Weber beschönigte die keineswegs zufriedenstellende Leistung seiner Mannschaft nicht mit einem Wort: „Wir haben an die schlechte Leistung in Stuttgart angeknüpft„, meinte er, „da ist noch viel für uns zu tun.“

Einen Spieler konnte er ohne Vorbehalt loben: Jonny Otten, den 18 Jahre alten Amateurnationalspieler

vom SV Hagen, der sein erstes Spiel im Werder-Dreß bestritt und als linker Verteidiger eine vielversprechende Leistung bot. Da spielte kein Neuling, der sich ängstlich bemühte, keinen Fehler zu machen — im Gegenteil: Ein selbstbewußter junger Mann machte deutlich, daß er wahrmachen will, was Bertie Vogts über ihn sagte: „Wenn einer den Sprung in die Bundesliga schaffen kann, dann der!" Dieser junge Mann verfügt — das zeigte sich schon bei seinem Debüt — über die Härte, die nötig ist, um so jung in der höchsten Klasse bestehen zu können. Für Trainer Weber war auch Uwe Bracht, der gegen die Stuttgarter Kickers gefehlt hatte, ein Lichtblick, weil er viel Spielfreude erkennen ließ und das Sturmspiel mit einigen guten Pässen belebte. „In Stuttgart", so der Trainer, „herrschte ohne ihn absolute Ideenlosigkeit."

Auch von Werner Dreßel erwartet man bei Werder eine gute Saison — die Ansätze dazu sind zweifellos da. Manager Assauer nahm die schwache Leistung nicht ganz so ernst: „Wir haben hart trainiert — dann kommt eine solche Ermüdungsphase." Um so mehr kommt es ihm auf das Dienstagspiel gegen Standard Lüttich an.

Gewinnt Werder, bedeutet das den Gruppensieg, denn mit 8:0 Punkten ist die Mannschaft in den restlichen zwei Auswärtsspielen in Wien und Lüttich nicht mehr einzuholen. 15 000 Schweizer Franken klingeln dann in

der Werder-Kasse. Rund 150 000 bis 160 000 Mark kann die Intertotorunde summa summarumwert sein.

Trainer Weber wird gegen Standard Lüttich alle Neuen einsetzen: Dave Watson als Libero, Jonny Otten als Verteidiger und den nach seiner Sperre spielfreien Bremer Neuprofi Hans-Jürgen Offermann — für 140 000 Mark Ablösesumme von Rot-Weiß Lüdenscheid an die Weser gewechselt — im Mittelfeld. In Twistringen wurde die internationale Begegnung zur Einweihung des Stadions genutzt, das sich mit einem neuen Klubhaus für den 1300 Mitglieder zählenden Sport-Club präsentiert.

Die Twistringer, stolz auf ihren guten Rasen und glücklich über die Rekordzuschauerzahl (bisher Atlas Delmenhorst mit 2900), kassierten von Werder eine Garantiesumme plus Kosten für eine zertrümmerte Lampe über dem Klubhauseingang. Als sie — mit einer Bierflasche zerschmettert — klirrend zu Bruch ging, vermittelte sie den Twistringern die Ahnung, daß die Welt des großen Fußballs keineswegs ganz heil ist.

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier (bei iOS den Link länger gedrückt halten).