Bereits vor kurzer Zeit war Werders Sportchef Frank Baumann recht skeptisch gewesen. „Wir haben einen Zeitraum für das Trainingslager im Zillertal ja schon bekanntgegeben. Ob wir diesen so halten können, ist wirklich noch ungewiss, weil aktuell zu viele Fragezeichen vorhanden sind“, hatte er gesagt. Nach WESER-KURIER-Informationen hat sich der Verein gegen eine Reise nach Österreich entschieden, auch die „Bild“ berichtete entsprechend. Werder dementierte kurz darauf jedoch einen Ausfall. „Das Trainingslager ist bislang nicht abgesagt“, teilte der Klub mit. „Wir müssen aber natürlich die Entwicklung in Österreich und die Entscheidungen über diese und den Start der neuen Saison abwarten.“ Eine Resthoffnung gibt es also - wenngleich sie nach menschlichem Ermessen nicht allzu groß sein dürften. Eine derartige Reise muss schließlich langfristig geplant werden, Planungssicherheit gibt es aber eben kaum bis gar nicht.

Ursprünglich war angedacht, dass Werder erneut Mitte Juli nach Österreich reist, um sich auf die neue Spielzeit vorzubereiten. Erst im vergangenen Jahr verlängerte der Verein die Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband des Zillertals um weitere drei Jahre, seit 2012 absolvieren vor Ort ihre Einheiten.