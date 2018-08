Werder hat in der abgelaufenen Sommerpause allerlei Transfers getätigt. Bis zum kommenden Freitag könnten theoretisch noch weitere folgen, bis dahin sind Wechsel innerhalb und nach Deutschland möglich. "Deadline Day" nennt sich dieser mitunter ereignisreicher Tag, der in den Vorjahren auch Werder noch Zugänge wie Ishak Belfodil oder Serge Gnabry beschert hat.

Aktuell deutet jedoch vieles auf ein ruhiges Schließen des Transferfensters an der Weser hin. Sportchef Frank Baumann bestätigte gegenüber Mein Werder einmal mehr, dass tendenziell auch auf der Sechserposition nichts mehr gemacht werde. Und so stellt sich in Bremen eher die Frage, ob der Kader noch ein wenig ausgedünnt wird. Kandidaten wie Thanos Petsos oder Luca Caldirola sollen den Verein bekanntlich verlassen. Ob in beiden Fällen jedoch noch etwas passiere, könne er momentan nicht sagen, erklärte Baumann auf Nachfrage.

Anders sieht die Situation bei Thore Jacobsen aus. Der Nachwuchsmann hat in der internen Rangliste auf der linken Abwehrseite klar das Nachsehen. Im Idealfall spielt Ludwig Augustinsson, erster Stellvertreter ist Marco Friedl. Für Jacobsen gibt es da kaum eine Perspektive. "Es kann sein, dass wir Thore verleihen werden, wenn noch etwas Passenden kommt", sagte Baumann gegenüber Mein Werder. Eine Rückkehr zur U23 stehe dagegen nicht zur Debatte. Werder möchte den 21-Jährigen lieber in der zweiten oder Dritten Liga spielen lassen als in der Regionalliga beim eigenen Nachwuchs.