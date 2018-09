Kein Bundesligist im Norden hat mehr Mitglieder als Werder. Die Bremer haben Stand 1. Juli 2018 36.500 Mitglieder, die verbleibenden Nord-Klubs Hannover 96 und Wolfsburg 22.000 beziehungsweise 20.000 Mitglieder. Dass Werder führt, liegt in erster Linie daran, dass der Hamburger SV in dieser Saison in Liga zwei spielt. Werders ewiger Nordrivale hat seit Kurzem stolze 85.000 Mitglieder.

An der Ligaspitze stehen die Bayern mit 290.000 Mitgliedern, gefolgt von Schalke (155.000) und dem BVB (154.000). Schlusslicht der Liga ist RB Leipzig, der Ostverein hat lediglich 920 registrierte Mitglieder.

