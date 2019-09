Zwischen dem 7. und dem 13. Spieltag bestreitet Werder alle seine Heimspiele in der Bundesliga am Sonnabend, um 15.30 Uhr - das dürfte die Fans der Grün-Weißen freuen. Dafür müssen die Bremer in diesem Zeitraum gleich dreimal an einem Sonntag antreten, die Freitagspartien und das Montagsspiel am 13. Spieltag finden ohne Werder-Beteiligung statt.

7. Spieltag: Eintracht Frankfurt vs Werder (Sonntag, 6.10., 18 Uhr)

8. Spieltag: Werder vs Hertha BSC (Sonnabend, 19.10., 15.30 Uhr)

9. Spieltag: Leverkusen vs Werder (Sonnabend, 26.10., 18.30 Uhr)

10. Spieltag: Werder vs SC Freiburg (Sonnabend, 2.11., 15.30 Uhr)

11. Spieltag: Gladbach vs Werder (Sonntag, 10.11., 13.30 Uhr)

12. Spieltag: Werder vs Schalke 04 (Sonnabend, 23.11., 15.30 Uhr)

13. Spieltag: Wolfsburg vs Werder (Sonntag, 1.12., 18 Uhr)