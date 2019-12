Sein Ausfall würde Werder hart treffen: Leonardo Bittencourt hat sich in Bremen als Stammspieler etabliert. (nordphoto)

Nach dem enttäuschenden Spiel gegen den SC Paderborn gibt es eine weitere schlechte Nachricht für Werder: Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt wurde von einem Magen-Darm-Virus erwischt und liegt flach. Er fehlte deshalb auch bei der Weihnachtsfeier des Vereins am Dienstagabend in der Meierei am Bürgerpark.

„Die Chancen auf seinen Einsatz am Wochenende stehen bei 50:50“, sagte Trainer Florian Kohfeldt mit Blick auf das Auswärtsspiel beim FC Bayern (Samstag, 15.30 Uhr). Eine gute Nachricht gab es aber auch: Kapitän Niklas Moisander hat sein Comeback gut überstanden und steht damit auch gegen den Meister zu Verfügung. Moisander war bei der 0:1-Niederlage gegen Paderborn mehrere Male hart gefoult worden, nach dreimonatiger Verletzungspause machte die Wade danach aber keine Probleme mehr. Auch alle anderen Spieler hätten das Spiel gegen Paderborn ohne Blessuren überstanden, erklärte Kohfeldt.