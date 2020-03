Mit seinen Toren wie hier in München schoss sich Milot Rashica ins Rampenlicht. Sein Verkauf würde bei Werder viele Probleme lösen. (dpa)

Als die Werder-Geschäftsführer in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat vor Saisonbeginn ein „gewisses Risiko“ eingingen, konnten sie die Coronakrise natürlich nicht mal erahnen. Dieses gewisse Risiko, von dem Manager Frank Baumann und Aufsichtsrat Marco Bode oft sprachen, bestand unter anderem in einem Vorgriff auf künftige Einnahmen. Denn weil Werder im vergangenen Sommer ganz bewusst auf lukrative Spielerverkäufe verzichtete, um nach dem Verlust von Topscorer Max Kruse wenigstens den Rest des Kaders zu behalten, fehlten auch die entsprechenden Millioneneinnahmen aus Transfers, um neue Profis zu verpflichten.

Die entsprechenden Ausgaben für die Käufe von Niclas Füllkrug und Marco Friedl, aber auch für die Leihgeschäfte wie Ömer Toprak oder Leonardo Bittencourt, wurden schon damals in dem festen Willen getätigt, die Kasse im Sommer 2020 durch teure Verkäufe und vielleicht sogar durch einen Rekordtransfers wieder zu füllen und damit alle offenen Rechnungen zu bezahlen.

Viele waren an Rashica interessiert

Vor allem Milot Rashica galt zuletzt als ein Kandidat, der Werder eine hohe zweistellige Millionensumme bescheren könnte. Unter anderem waren der FC Liverpool, RB Leipzig, der FC Southampton und im Prinzip auch der FC Bayern an Rashica interessiert. Doch wird es angesichts der Coronakrise jetzt überhaupt noch Transfers in dieser Größenordnung geben? Bei Werder glaubt man daran inzwischen nicht mehr.

Geschäftsführer Klaus Filbry sagt dazu: „Die Prognose ist aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation in allen europäischen Ligen, dass es deutlich schwieriger sein wird, Transfererlöse zu erzielen. Davon müssen wir ausgehen.“ Zumal kaum ein interessierter Verein wegen der überall ausbleibenden Einnahmen in der Lage sein dürfte, die notwendigen Sicherheiten für ein solches Millionengeschäft aufbringen oder garantieren zu können.

Resthoffnung bei weiteren Spielen

Dass ein guter Spieler wie Rashica noch eine weitere Saison für Werder auflaufen könnte, ist nur bei oberflächlicher Betrachtung eine gute Nachricht. Denn sollte Werder ein Erstligist bleiben, würde in den Leihgeschäften von Toprak, Bittencourt und auch Davie Selke eine Kaufverpflichtung für die Bremer greifen. Ohne Transfereinnahmen in Millionenhöhe könnten Baumann und seine Mitstreiter die dann fälligen Ablösesummen gar nicht aufbringen.

Im Moment, in diesen dynamischen Zeiten, sei ein Sommertransfermarkt „noch nicht ganz seriös einzuschätzen“, betont Filbry, der noch eine kleine Resthoffnung in sich trägt: „Wenn wieder gespielt würde und wieder eine Normalität beginnt, kann auch wieder Bewegung in den Transfermarkt kommen.“ Wenn nicht, wäre es für die Werder-Chefs die nächste große Herausforderung.