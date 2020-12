Szene aus dem Spiel gegen Dortmund: Marco Reus hat den Elfmeter im Nachschuss verwandelt, Jiri Pavlenka ist enttäuscht. (dpa)

Mit Elfmetern hat der SV Werder nun schon seit geraumer Zeit Probleme. Erst bei er Ausführung, zuletzt beim Verhindern. Kaum war Max Kruse als sicherer Strafstoßschütze weg, verschoss Werder gleich reihenweise Elfmeter und stürzte im Vorjahr auch deshalb bis in den Tabellenkeller ab. In dieser Saison nun sieht der Trend auch nicht besonders gut aus, jedoch auf der anderen Seite: In den letzten drei Spielen kassierte Werder jeweils ein Gegentor durch einen Elfmeter, auch wenn das gegen Dortmund zuletzt erst im Nachschuss erfolgte.

Die Kritik daran kam in dieser Woche von höchster Stelle, nämlich von Frank Baumann. Der Sportchef forderte die Spieler auf, das möglichst schnell abzustellen, zumal es in jedem Fall völlig unnötige Aktionen waren, die zu einem Elfmeter führten, „obwohl der Gegner in diesen Szenen gar keine Torchance hatte“, wie Baumann monierte.

Langes Gespräch mit Pavlenka

Trainer Florian Kohfeldt konnte am Donnerstag berichten, „dass wir mit allen gesprochen haben, die diese Elfmeter verursachten“. Der Reihe nach wurden die Aktionen von Tahith Chong (Foulspiel beim 1:2 gegen Stuttgart), Ludwig Augustinsson (unglückliches Handspiel beim 0:2 in Leipzig) sowie Jiri Pavlenka (übermotiviertes Foulspiel beim 1:2 gegen Dortmund) persönlich diskutiert. „Mit Jiri Pavlenka habe ich sehr lange gesprochen, denn er hatte ein gutes Spiel gemacht“, berichtete Kohfeldt, „bei ihm war das Thema eher die Folge-Reaktion: Er hatte den Ball nicht festgehalten und wollte das unbedingt wieder gutmachen. Da brauchen wir etwas mehr Coolness in solchen Situationen, das haben wir thematisiert.“

Grundsätzlich, das betonte der Trainer nach seiner eingehenden Elfmeteranalyse, „ist aber kein Muster zu erkennen, dass es immer dieselben Sachen wären, die bei uns zu diesen Elfmetern führen. Dementsprechend haben wir es auch aufgearbeitet, nämlich jeweils den Einzelfall besprochen“. Da jeder dieser Fälle aber umgehend das Spielgeschehen beeinflusste, musste darüber geredet werden: „Wir haben das auch mit der Mannschaft thematisiert, weil das Punkte kostet und nicht so bleiben darf.“