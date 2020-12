Viel Platz auf seiner Seite: Ludwig Augustinsson durfte sich im DFB-Pokalspiel in Hannover austoben. (nordphoto)

Es passiert nicht so oft im Profifußball, dass Spieler während der 90 Minuten auf dem Feld lauthals zu ihrem Trainer an der Seitenlinie rufen, was sie denn jetzt tun sollen. Die Zweitligaspieler von Hannover waren beim Pokalspiel gegen Werder in dieser Bredouille – und abgesehen von dem nie gefährdeten 3:0-Sieg für Bremen in dieser zweiten Pokalrunde ist genau das die schönste Bestätigung für die Arbeit, die am Osterdeich im Vorfeld der Partie geleistet wurde. Werder hatte einige Schwachstellen von Hannover identifiziert und war auch während des Spiels in der Lage, neue Probleme für den Gegner zu schaffen.

So war auch die Entstehung des ersten Bremer Tores kein Zufall, als Rechtsverteidiger Theo Gebre Selassie den Ball nach einer Hereingabe von Linksverteidiger Ludwig Augustinsson ins Tor beförderte. Die plötzliche Spielverlagerung nach links in den sehr freien Raum nutzte Augustinsson für einen beherzten Lauf und flankte den Ball dann in den Strafraum. Dreimal gelang dieser Spielzug in der ersten Hälfte, und jedes Mal stieß Gebre Selassie von der rechten Seite als zusätzliche Angreifer vors Tor. Hannover war damit überfordert und konnte froh sein, dass letztlich nur ein Tor aus dieser Kombination gelang. „Die Jungs haben sehr gut umgesetzt, was an Möglichkeiten da war“, lobte Werders Trainer Florian Kohfeldt nach der Partie die Spielintelligenz seiner Mannschaft, die des Gegners Schwächen konsequent bespielte und bestrafte.

Erst nach der Halbzeitpause bekam Hannover diese Problematik in den Griff, da stand es aber schon 2:0 für Werder. Augustinsson war da bereits in der Kabine geblieben, eine Verletzung liegt jedoch nicht vor. Kohfeldt konnte Entwarnung geben: „Er hatte sich müde gefühlt. Wir wollten kein Risiko eingehen und haben mit Felix Agu eine gute Alternative, die wir ins Spiel bringen konnten.“