Besondere Auszeichnung für Werder: Der Verein erhält den „Deutschen Solarpreis“ für das Weserstadion. Die Bremer fürfen sich in der Kategorie „Solare Architektur und Stadtentwicklung“ über diese Ehre freuen. Insbesondere „die effiziente und ästhetisch anspruchsvolle Integration einer Photovoltaik-Anlage in den Baukörper des Stadions“ wurde in einer Mitteilung der Kooperationspartner Eurosolar und Energie Agentur NRW, die den Preis vergeben, gelobt.

Eine weitere Auffälligkeit: Anders als bei herkömmlichen Anlagen seien die Solarmodule am Stadion nicht einfach auf das Dach montiert worden, sondern als „architektonisches Highlight in Fassade und Dach des Stadions integriert“, heißt es weiter.