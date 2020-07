DFL gibt grünes Licht

Werder erhält die Lizenz - und alle anderen auch

dpa/wkf

Alle 36 Erst- und Zweitligaklubs, die sich auf sportlichem Wege die Zugehörigkeit gesichert haben, dürfen auch in der kommenden Saison am Spielbetrieb teilnehmen. Die DFL hat Werder und Co. die Lizenz erteilt.