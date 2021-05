Umkämpfte Partie: Werders Osako behauptet den Ball gegen zwei Leverkusener. (CARMEN JASPERSEN)

Der 8. Mai war für Werder Bremen schon oft ein gutes Datum, das zeigt die Geschichte des Vereins. 1965 und 2004 machten die Bremer an diesem Tag jeweils die Deutsche Meisterschaft perfekt, und auch wenn es im Jahr 2021 natürlich bei Weitem nicht so glamourös zuging, war der 8. Mai doch wieder ein guter Tag für Werder. Nach sieben Bundesliga-Niederlagen am Stück ist es der Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt gelungen, die schwarze Serie zu beenden und sich beim 0:0 gegen Bayer Leverkusen einen Punkt zu erkämpfen. Wie wertvoll der im Abstiegskampf noch ist, wird sich erst noch zeigen müssen. Eine Grundlage für den Klassenerhalt an den letzten beiden Spieltagen kann er aber allemal sein.

Im Vergleich zum Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig hatte Kohfeldt seine Mannschaft nur auf einer Position verändert: Leonardo Bittencourt rückte für den angeschlagenen Manuel Mbom in die Startelf - und machte bereits nach drei Minuten auf sich aufmerksam. Der Schuss des 27-Jährigen aus guter Position fand aber nicht den Weg zum Tor, sondern wurde geblockt.

In der Defensive waren die Bremer, das war von Beginn an zu erkennen, vor allem darum bemüht, das Zentrum zu kontrollieren. Bei Leverkusener Angriffen bildeten Bittencourt, Maximilian Eggestein und Christian Groß einen Dreier-Riegel vor der Abwehr, womit die spielerisch klar überlegenen Gäste durchaus Probleme hatten.

Mehr zum Thema Ticker zum Nachlesen Werder und Leverkusen trennen sich torlos Durch sieben Bundesliga-Niederlagen in Folge war Werder Bremen tief in den Abstiegskampf gerutscht. Gegen Leverkusen holte die Mannschaft nun immerhin einen Punkt. Der ... mehr »

Ein gefährlicher Abschluss von Leon Bailey, in den sich Werder-Kapitän Niklas Moisander im allerletzten Moment warf (10.) - das war es aber auch schon mit Leverkusener Torchancen während der ersten halben Stunde. Dann allerdings erhöhte die Werkself merklich das Tempo und Werder wackelte. Zunächst rettete Pavlenka per Fußabwehr gegen Bailey (32.), und wenig später stand es 1:0 für Leverkusen - dachten zumindest alle. Weil Florian Wirtz beim Pass von Karim Bellarabi aber mit dem linken Fuß im Abseits gestanden hatte, nahm der Video-Schiedsrichter den Treffer zurück (35.).

Werder schaffte es zwischendurch zwar immer mal wieder, seinerseits Akzente in der Offensive zu setzen. Richtig zwingend wurde die Mannschaft dabei aber nicht, weil es an der nötigen Genauigkeit fehlte. Und so blieb ein viel zu hoch angesetzter Kopfball von Niclas Füllkrug (25.) die beste Bremer Gelegenheit vor der Pause. „Darüber, dass Leverkusen fußballerisch die bessere Mannschaft ist, brauchen wir nicht zu reden“, sagte der verletzte Ömer Toprak in der Pause am Sky-Mikrofon und forderte von seinen Kollegen: „Wir müssen einfach mit allem, was wir haben, unser Tor verteidigen.“

Kohfeldt wechselt früh

Um für mehr Entlastung in der Offensive zu sorgen, brachte Kohfeldt früh im zweiten Durchgang frische Kräfte. Bittencourt musste für Milot Rashica Platz machen, Füllkrug für Yuya Osako (57.). Durchschlagenden Erfolg brachte das aber auch nicht. Chancen blieben zunächst weiter Mangelware, was nun aber auch auf der anderen Seite galt. Werder agierte in der Defensive enorm aufmerksam und kompakt, ließ lange nur wenig zu. Beispielhaft dafür war die Szene aus der 75. Minute, als Rashica im eigenen Strafraum im letzten Moment vor Patrik Schick rettete.

Kurz darauf bot sich Christian Groß dann die Riesenchance zur Führung, allerdings schob der 32-Jährige den Ball im Sechszehner mit dem linken Fuß in Richtung Tor, anstatt volles Risiko zu gehen (80.). Eine Situation, die einer Art Weckruf für die Leverkusener gleich kam, die das Spiel im Gegenzug beinahe entschieden hätten: Nur eine spektakuläre Parade von Pavleka gegen Wendell verhinderte den Bremer Rückstand (81.).

Kohfeldt wollte in den letzten Minuten aber mehr, als nur den einen Punkt zu verteidigen, erhöhte das Risiko - und wäre dafür beinahe umgehend belohnt worden: Nur Sekunden nach der Einwechslung von Eren Dinki bot sich dem 19-Jährigen eine große Chance zum 1:0. Nach Flanke von Rashica war er am langen Pfosten aber ganz offenbar zu überrascht davon, doch noch an den Ball zu kommen. Ärgerlich für Dinkci, für den es allerdings erst noch so richtig bitter kommen sollte: Nach einem Foul an Nadiem Amiri sah er die Rote Karte (90.+3).

Kurz darauf war das Spiel vorbei. Werder hat durch den Punktgewinn nun 31 Zähler auf dem Konto und tritt am kommenden Samstag, 15.30 Uhr, beim FC Augsburg an.