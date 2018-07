"Interwetten Sommer Cup 2018"

Werder eröffnet Turnier gegen RW Essen

mw

Nach dem Trainingslager im Zillertal reist Werder ins Ruhrgebiet. In Essen steht am 21. Juli ein Blitzturnier mit vier Teams an. Dieses eröffnet Werder gegen den Gastgeber Rot-Weiß Essen.