Werders Sturm-Legende Ailton ließ sich die Teilnahme am Oldenburger Traditionsturnier auch in diesem Jahr nicht nehmen. (nordphoto)

Zunächst stotterte der Werder-Motor noch ein wenig. Im ersten Gruppenspiel gab es trotz der Treffer von Ailton, Mike Barten und Ivan Klasnic eine 3:5-Niederlage gegen Borussia Dortmund. Somit standen die Bremer direkt unter Druck, eine weitere Niederlage hätte das Aus bedeutet. Doch es folgte die richtige Antwort. Gegen Twente Enschede glückte ein 2:1-Sieg, der Halbfinal-Einzug war gesichert.

Und in der Vorschlussrunde waren die Bremer voll da. Gegen die starke Weisweiler-Elf von Borussia Mönchengladbach ging es ständig hin und her. Pekka Lagerblom, Mitglied der Double-Mannschaft von 2004, war es schließlich, der mit einem wunderschönen Schuss den 4:3-Triumph eintütete und für eine grün-weiße Teilnahme am Finale sorgte. „Das war unser Ziel, es ist immer schön, wenn man das Finale erreicht“, sagte Torhüter-Legende Dieter Burdenski, der einmal mehr nicht nur Organisator des Oldenburger Traditionsturniers war, sondern auch als Coach an der Bande die Bremer Recken lautstark dirigierte.

Oldenburger Siegeszug

Im letzten Duell des Tages gab es dann ein echtes Lokalduell. Der VfB Oldenburg hatte sich als Gruppenzweiter ebenfalls fürs Halbfinale qualifiziert und dort die bis dato so spielfreudige Borussia aus Dortmund mit 4:0 ausgeschaltet.

Und die Gastgeber ließen sich letztlich auch nicht mehr aufhalten an diesem Abend. Zwar hatte Robert Littmann für eine zügige Bremer Führung gesorgt, doch im weiteren Verlauf agierte der VfB wesentlich besser und abgezockter. Durch einen 4:1-Erfolg blieb der Siegerpokal an der Hunte. „Das ist natürlich schade, denn wir wollten unbedingt gewinnen“, sagte Ailton kurz nach dem Schlusspfiff. „Aber Oldenburg hat sehr gut gespielt und deshalb auch verdient gewonnen.“

Für Werder spielten: Pascal Borel, Tim Wiese – Robert Littmann (Tore: 2), Lars Unger, Petri Pasanen, Krisztian Lisztes (1), Christian Schulz (1), Holger Wehlage, Ailton (2), Mike Barten (1), Pekka Lagerblom (1), Ivan Klasnic (2)