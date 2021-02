Niclas Füllkrug spielt beim Spiel gegen Bielefeld nicht mit. (Andreas Gumz)

Das Comeback von Niclas Füllkrug beim SV Werder Bremen verzögert sich um mindestens eine Woche. Der Stürmer fehlte am Samstag beim Abschlusstraining für das Bundesligaspiel am Sonntagabend bei Arminia Bielefeld und saß auch anschließend nicht in einem der beiden Werder-Busse nach Ostwestfalen.

„Eine Restchance“ hatte Coach Florian Kohfeldt seinem Stürmer unter der Woche für eine vorzeitige Rückkehr auf die Bundesliga-Bühne eingeräumt und am Freitag auf der Pressekonferenz gesagt: „Ich verspreche nicht, dass er mitkommt, schließe es aber auch nicht aus.“

Füllkrug war nach seiner Sprunggelenksverletzung Mitte Januar dem Zeitplan etwas voraus gewesen. Eigentlich sollte er erst wieder Mitte oder sogar erst Ende Februar einsatzfähig sein. Doch unter der Woche mischte Füllkrug schon wieder mit, allerdings nicht mehr im Abschlusstraining. Offenbar braucht der 27-Jährige noch etwas Zeit. Und Kohfeldt will gerade bei Füllkrug kein Risiko eingehen, zu oft war der beste Stürmer im Kader in der Vergangenheit ausgefallen.

Auch Davie Selke fehlte zuletzt, hat aber seine Oberschenkelprellung überwunden und steht für die Partie in Bielefeld genauso zur Verfügung wie Christian Groß. Der 31-Jährige war mit Wadenproblem mehrere Wochen nicht dabei gewesen.

