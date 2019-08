Trotz vieler guter Szenen hat es wieder nicht geklappt - weil es in Werders Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim auch zu viele schlechte Momente gab. Der Rasenfunk-Podcast blickt auf den zweiten Spieltag zurück, bei WK Flutlicht gibt es wieder einen exklusiven Ausschnitt, in dem sich alles um die Bremer dreht. Moderator Max-Jacob Ost hat dieses Mal Constantin Eckner zu Gast, der unter anderem für die Internetseite „spielverlagerung.de“ schreibt. Darüber hinaus ist Stephan Simann, als Gesprächspartner dabei, der auf der Seite „schwarzundblau.com“ über den Aufsteiger SC Paderborn bloggt.

„Im vergangenen Transfersommer ist es dem Verein nicht gelungen, den Kader an Stellen zu verbessern, an denen Verbesserungsbedarf besteht - gerade in der Viererkette“, urteilt Eckner, der Werder im Grunde gute Leistungen attestiert. „Die Ausfälle fallen Werder auf die Füße“, sagte er. „Wenn der Ball in den Strafraum geht, klingelt es fast immer.“ Simann hat derweil Zweifel, ob sich die defensiven Probleme zeitnah beheben lassen. „Wird das automatisch besser, wenn die verletzten Spieler zurückkommen?“, fragt er vielsagend.

