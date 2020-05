Schon in Freiburg durfte Werders Trainerteam jubeln. Am Sonntag dann schon wieder. (nordphoto/poolfoto)

Wohl selten wurden Kölner Tore in dieser Saison in Bremen so laut bejubelt: Weil der 1. FC Köln durch zwei späte Kopfballtreffer seiner Stürmer Anthony Modeste und Jhon Cordoba am Sonntag im Spätspiel der Bundesliga einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand gegen Fortuna Düsseldorf noch ausgleichen konnte, verkürzte sich Werders Rückstand im Tabellenkeller. Dank der drei Punkte aus Freiburg liegt Werder als 17. der Tabelle mit nun 21 Zähler nur noch drei Punkte hinter Düsseldorf, das mit nun 24 Punkten auf dem Relegationsplatz rangiert. Zudem hat Werder ein Spiel weniger, nämlich das Nachholspiel gegen Frankfurt. Mit einem Heimsieg am Dienstagabend gegen Mönchengladbach könnte Werder von den Punkten her mit Düsseldorf gleichziehen. Die Fortuna spielt erst am Mittwochabend gegen Schalke.

Zittern um drei Werder-Spieler

Zudem stellt Werder nach diesem 27. Spieltag nicht mehr die schlechteste Defensive der Liga (natürlich gilt auch hier: bei einem noch ausstehenden Nachholspiel). Durch die 0:5-Klatsche am Sonntag gegen Leipzig schraubte Mainz sein Gegentorkonto auf beachtliche 60 Treffer, einen mehr als die Mannschaft von Florian Kohfeldt, die in Freiburg endlich mal wieder ohne Gegentor geblieben war.

Personell gab es bei Werder am Sonntag mit Blick auf das Heimspiel gegen Mönchengladbach noch keine positiven Nachrichten. Ob Kevin Vogt (Hüftprellung) und Marco Friedl (Oberschenkel) mitwirken können, soll sich vielleicht am Montag entscheiden. Das gilt auch für den Einsatz von Ludwig Augustinsson, der bisher alle Bremer Geisterspiele wegen Oberschenkelproblemen verpasste.