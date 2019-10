Herr Bobic, im Sommer war Max Kruse bei Eintracht Frankfurt im Gespräch. Wollten Sie ihn nicht unbedingt genug, oder wollte Kruse zu viel Geld?

Wir waren frühzeitig dran, ich hatte einige Male mit dem Berater von Max Kontakt. Wir haben ihm auch ein Angebot gemacht und hätten ihn sehr gerne bei uns gesehen. Er hat sich dann für Istanbul entschieden und gegen die anderen Offerten. Wir waren ja nicht die einzigen, die an ihm interessiert waren. Ob das Geld so eine große Rolle gespielt hat, weiß ich gar nicht. Wir sind auch an unsere Schmerzgrenzen gegangen. Am Ende entscheidet sich der Spieler mit seinem Berater, was das Beste für ihn ist, für sein Alter, für seine Lebenssituation. Das muss man respektieren und damit ist die Sache erledigt. Ich mag den Spieler, ich mag den Typ, mochte ihn schon, als er bei St. Pauli gespielt hat.

Wie sehr verändert Kruses Abschied Werder?

Max hatte eine zentrale Rolle, war ein Fixpunkt, er hat eine unglaublich große Ausstrahlung, fußballerisch ist er absolute Extraklasse – der Abschied eines solchen Spielers tut dir erst mal weh. Für Werder ist es aber auch eine Chance, sich breiter aufzustellen. Und es bricht ja nicht alles zusammen, weil ein Spieler geht. Werder funktioniert auch ohne Max.

Sie sind ein Transferspezialist und haben unter anderem Ante Rebic, Kevin Prince Boateng, Sebastien Haller nach Frankfurt geholt. Es gibt einen Artikel mit der Überschrift: „Die zehn genialsten Transfers von Fredi Bobic." Wie entdeckt man einen Luka Jovic in der 2. Mannschaft Benfica Lissabons, der im Sommer für 60 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt ist?

Man braucht ein gutes Netzwerk, man braucht gute Scouts. Man braucht ein Gefühl, und manchmal hilft auch der Zufall. Dass beispielsweise ein Spieler wie Luka Jovic zu bekommen ist, der eigentlich gar nicht auf dem Markt war. Und die wirtschaftliche Seite muss passen. Dann noch der Faktor Glück, den ich nicht verhehlen möchte. All das hat perfekt gepasst. Aber das passiert natürlich nicht immer.

Was meinen Sie mit Gefühl?

Wenn man einen Spieler beobachtet, manchmal über lange Zeit, mit ihm redet, ihm erklärt, was man mit ihm plant, entwickelt man auch aufgrund seiner Reaktionen ein Bauchgefühl.

Wie sind solche Transfers machbar in Zeiten, in denen der Fußball gläsern ist?

Ein Spieler muss passen, zur DNA eines Klubs und einer Mannschaft. Zur Art, wie Fußball gespielt wird. Ich denke da an Sébastien Haller, den viele Klubs gesehen haben und kannten, auch aus der Bundesliga. Wir brauchten aber genau diesen Spielertypen, einen großen Mittelstürmer. Viele Klubs suchen flexiblere Spielertypen. Und dann man muss zum richtigen Zeitpunkt da sein. Das ist Puzzlearbeit, die jeder Manager kennt.

In diesem Sommer haben sie viele Spieler verkauft und mussten eine Mannschaft in großen Teilen neu aufbauen. Ist das die Herausforderung des Jobs, die Sie mögen, oder nervt es, immer wieder von vorne beginnen zu müssen?

Am liebsten hätte ich alle behalten und noch ein paar dazu geholt. Das ist ja normal nach einer Saison, wie wir sie gespielt haben. Aber so ist der Markt: wenn Spieler eine bestimmte Entwicklung nehmen, kommen größere Vereine. Wir können nicht überall mithalten, speziell wenn Spieler bei anderen Klubs das drei- oder vierfache verdienen können. Für einige Spieler sind wir eben eine Durchgangsstation. Das ist so. Aber wir partizipieren davon, wir haben den sportlichen und wirtschaftlichen Mehrwert. Jammern, heulen und im Keller einschließen bringt nichts.

Wie schwer ist es, einen Transfer zu tätigen, wenn der Verhandlungspartner weiß, dass Sie weit über 100 Millionen Euro zur Verfügung wie in diesem Sommer?

Das ist nicht einfach. Da muss man mit den Kollegen ausgiebig diskutieren und ihnen sagen, dass die Forderungen schön und gut sind, der Transfer am Ende aber marktgerecht bezahlt werden muss. Das führt dazu, dass man ein paar Mal Nein sagen muss. Wenn sie zu viel haben wollen, machen wir den Transfer eben nicht, es gibt ja noch andere Spieler. Wir haben viel Geld investiert und den Kader dank der Einnahmen in der Breite verstärkt. Wir sind jetzt bei verletzungsbedingten Ausfällen besser gewappnet. Wir haben Spielertypen geholt, die wir vor zwei, drei Jahren aufgrund ihrer Gehälter nicht hätten holen können. Die schon gestanden sind, aber immer noch eine Entwicklung nehmen können.

Eine der zentralen Figuren in Frankfurt ist Trainer Adi Hütter. Werder wollte Hütter im Herbst 2017 auch. Haben Sie mit ihm darüber gesprochen, warum er damals nicht von Young Boys Bern nach Bremen gegangen ist?

Wir haben darüber gesprochen. Er hatte sehr gute Gespräche mit Werder, hat er mir gesagt, und es hat ihn auch gereizt, Werder ist ein guter Name. Aber der Zeitpunktwar nicht der richtige, sein Auftrag in Bern war noch nicht erfüllt. Er konnte Meister werden und wollte das. Das entspricht seinem Charakter, nicht einfach mitten in der Saison zu gehen.

Warum hat Hütter Erfolg in Frankfurt?

Die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, tut uns gut, ebenso wie er die Mannschaft führt und in die richtige Richtung bringt. Es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten. Für ihn war es eine Chance, zu einem großen Klub in die Bundesliga zu kommen und ihn zu entwickeln. Die Kombination aus Frankfurt und Hütter funktioniert.

In Bremen ist Florian Kohfeldt eine der zentralen Figuren. Wie nehmen Sie ihn wahr?

Als unheimlich erfrischend für die Liga. Florian ist jemand, der großes Selbstvertrauen ausstrahlt. Seine Denke vom Fußball, wie er das runterbricht auf Werder, ist positiv. Man nimmt ihm seine Identifikation mit Werder ab, dass es etwas Besonderes für ihn ist, für diesen Klub zu arbeiten. Und er ist ein großer Motivator, der auch in schwierigen Situationen immer nach vorne schaut. Nur eines war da, aber das ist etwas, was er lernen wird.

Und zwar?

Manchmal ist er etwas zu emotional an der Linie. In den letzten Wochen kam er mir schon etwas entspannter vor, hin und wieder war es aber etwas zu viel. Man muss aufpassen, da kann man sich als junger Trainer in der Liga auch schnell verbrennen. Auf der einen Seite zeichnet ihn das aus, auf der anderen kommt es beim äußeren Betrachter ein bisschen negativ rüber. Und wenn er den Job 20, 30 Jahre machen möchte, muss er aufpassen, dass er mit der Art nicht nach fünf Jahren fertig ist. Körperlich fertig, für das Herz ist das nicht gut. Aber: Das ist eine Frage der Erfahrung, das muss man ihm zugestehen. Mit Frank Baumann hat er jemanden an seiner Seite, der ein gutes Regulativ ist.

In Bremen wird Kohfeldt manchmal mit Jürgen Klopp verglichen, weil er im Umgang mit Menschen, mit der Öffentlichkeit eine ähnliche Leichtigkeit hat.

Er kommt sehr authentisch rüber, vergleichen würde ich aber nie, davon halte ich nichts. Jeder ist anders, jeder sollte seinen eigenen Weg gehen. Und ich glaube, so sieht Florian das auch selbst.

Frankfurt hat mit dem Pokalsieg 2018 der bayerischen Fußballdominanz getrotzt. War das ein wichtiges Signal für den Deutschen Fußball, um nicht vor Langeweile zu sterben?

Dieser Sieg hat viele Fußballfans in Deutschland glücklich gemacht, auch die, die nicht Fans von Eintracht Frankfurt sind. Dass so etwas möglich ist, ein Sieg nach dem David-gegen-Goliath-Prinzip. Auch Werder-Anhänger haben gesagt, das ist ja cool. Diese Reaktion habe ich von vielen Seiten bekommen. Vielen Anhängern gibt es den Glauben, dass ihr Verein auch mal in dieser Situation sein kann.

Es besteht Hoffnung, dass nicht nur Bayern in Deutschland Titel gewinnt?

Es ist möglich, das haben wir bewiesen. Die Schere zwischen den wirtschaftlich kleinen und großen Klubs wird aber weiter auseinander gehen. Und noch weiter, wenn all die Reformen der Champions League kommen. Dennoch kann man mit ehrlicher und guter Arbeit vieles erreichen. Traditionsklubs wie Frankfurt oder Werder müssen sich anpassen, aber sie müssen ihre Tradition auch als Stärke sehen, die Geschichte als Stärke nehmen.

Hat Frankfurt das Potenzial, sich langfristig im oberen Tabellendrittel festzusetzen?

Das ist unser Ziel, das haben aber acht, neun andere Vereine auch. Da reicht ein Blick auf die aktuelle Tabelle, um das zu erkennen. Das macht die Planung brutal schwer. Dass Werder die Europa League als Ziel ausgibt, finde ich total mutig. Denn man wird dann das gesamte Jahr immer wieder darauf angesprochen, was denn jetzt ist mit der Europa League. Aber der Antrieb, besser sein zu wollen als es die Größe des Kaders oder die wirtschaftliche Situation hergibt, das ist total vorbildlich. Sie sagen es ja nicht einfach so oder verkennen die Realität, es ist ein sehr ehrliches Gefühl, das Bremen da vermittelt. Und es ist ein guter Weg, das hat mir Werder immer sympathisch gemacht. Wir sagen hier in Frankfurt, dass wir überperformen wollen. Wenn alle behaupten, mehr als Platz zehn sei für uns nicht drin, will ich Platz neun erreichen.

Sie haben viel Geld als Profi verdient und vermutlich ausgesorgt. Was treibt Sie an, trotzdem einen solch fordernden Job zu machen?

Im Fußball zu arbeiten macht mir Spaß, mit Menschen zu arbeiten macht mir Spaß. Egal ob mit der Mannschaft, Trainern und Betreuern, Fans, Beratern, Sponsoren, meinen Kollegen in Frankfurt, all die Einflüsse halten mich jung. Wenn ich während eines Spiels im Stadion sehe, wie die Menschen feiern, wie glücklich sie sind, welche Emotionen sie haben, und ich daran denke, dass ich einen kleinen Teil dazu beigetragen habe, macht mich das glücklich. Das lässt sich mit Geld nicht bezahlen.

Das Gespräch führte Christoph Sonnenberg.

Zur Person

Fredi Bobic (47)

ist für Stuttgart, Dortmund, Hannover und Hertha gestürmt, außerdem 37 Mal für die Nationalelf. Als Manager arbeitete er zunächst beim bulgarischen Klub Burgas. Anschließend beim VfB Stuttgart und seit 2016 in Frankfurt.