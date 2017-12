Auch Max Kruse hatte in Leverkusen einen schweren Stand. (nordphoto)

Florian Kohfeldt änderte das Personal notgedrungen. Für den verletzten Fin Bartels rückte Florian Kainz in die Mannschaft, dazu waren Zlatko Junuzovic und Philipp Bargfrede angeschlagen und mussten zunächst auf die Bank. Lamine Sané und Ole Käuper in seinem ersten Bundesligaspiel durften von Beginn an ran. Kohfeldt beließ es bei der in Dortmund erfolgreichen Grundordnung mit einer Fünferkette gegen den Ball. Milos Veljkovic, Sané und Niklas Moisander (von rechts nach links) bildeten die Abwehrkette, Sané übernahm Bargfredes Job in der Zentrale. Theo Gebre Selassie und Ludwig Augustinsson besetzten wie gewohnt die Flügel. Im zentralen Mittelfeld spielte Thomas Delaney auf der Sechs, Käuper und Maximilian Eggestein auf den Halbpositionen, Kainz etwas zurückgezogen hinter Max Kruse. Heraus kam eine 3-1-4-2-Grundordnung.

Leverkusens Coach Heiko Herrlich tauschte sogar auf vier Positionen (Henrichs, Baumgartlinger, Bellarabi und Alario kamen für Mehmedi, Lars Bender, Havertz und Brandt ins Team), blieb seiner 3-4-3-Grundordnung aber treu.

Werder begann im Pressing konzentriert, griff relativ hoch und teilweise mit vier Spielern an. Dabei verhielt sich Kainz hinter Kruse etwas zurückhaltender und ließ sich fast auf eine Linie mit Eggestein und Käuper fallen, um dann auf einen entsprechenden Auslöser, wenn etwa ein Innenverteidiger mit Blickrichtung zum eigenen Tor angespielt wurde, aufzurücken. Kainz, Käuper und Eggestein wechselten sich in der Verfolgung von Bayers Sechser ab. Werder hatte so das Zentrum gut im Griff, blieb aber auf den Flügeln anfällig.

Noch besser als Werders Pressing war aber das der Werkself. Leverkusen zeigte sofort eine enorme Intensität im Anlaufen, besonders Karim Bellarabi arbeitete sich an Moisander ab. Der Finne sollte auf keinen Fall ohne Druck ins Mittelfeld aufrücken oder spielen können. Ohne Moisanders Passspiel ergaben sich gegen die hoch anlaufenden Gastgeber früh einige Probleme im Aufbau. Und noch ehe sich die umgebaute Mannschaft zurechtfinden konnte, führte Leverkusen nach einem von Werder schläfrig verteidigten Angriff.

Die Führung befeuerte Bayers Plan, so direkt und geradlinig wie möglich zu spielen. Leverkusen verzichtete öfter als gewohnt auf kleinteilige Ballstafetten, sondern spielte direkt und hoch in die letzte Linie über das Bremer Pressing hinweg und vermied es so, unnötige Ballverluste im Zentrum zu produzieren und Werder zu den gefürchteten Kontern einzuladen. Das sah nicht immer besonders kontrolliert aus und barg auch die Gefahr eines Ballverlusts, brachte aber eine schnelle Tiefe ins Spiel der Gastgeber und die Geschwindigkeitsvorteile der Einzelspieler auf den Flügeln sehr gut zur Geltung. Und es erwischte Werder nach ein paar ungewohnten technischen Fehlern im Aufbau ein paar Mal mit einer schnellen Umschaltaktion.

Im Spiel gegen den Ball konnte sich Leverkusen auf sein starkes Gegenpressing verlassen und forcierte so sehr viele Bremer Fehlpässe, die Werders Spieler unter dem Dauerdruck der Gastgeber in großer Not spielen musste. Und Bayer verteidigte auch die eigentliche Bremer Stärke sehr gut: Die ausweichenden und zurückfallenden Läufe von Kruse, Kainz oder Eggestein öffneten nur selten jene Räume in den Halbspuren, die Werder gerne an- und von dort aus ins Angriffsdrittel durchspielt. Bayer verschob und übergab sauber und wenn sich doch einmal ein Bremer Spieler mit dem Rücken zum Tor anspielbereit positionierte, preschte sofort der ballnahe Halbverteidiger aus seiner Position und baute aggressiv Druck auf. Werders Spieler konnten so nicht zum Tor aufdrehen.

Nur einmal im gesamten Spiel funktionierte der eigentliche Bremer Plan, über zurückfallende Spieler einen kleinen Raum zu öffnen und den sofort mit einem Tiefenpass zu bespielen - unmittelbar vor der Kopfballchance durch Eggestein.

Der Alternativplan, mit einem ins Zentrum einrückenden Käuper im Ballbesitz Bailey vom Flügel wegzuziehen und dann Gebre Selassie mit einem hohen Ball zu bedienen, funktionierte ebenfalls kaum. Zu zuverlässig und aufmerksam verteidigte Bayer alle potenziell gefährlichen Räume.

Nach der Pause stellte Kohfeldt die Anordnung im Mittelfeld ein wenig um, beorderte Käuper auf die Sechs und den dynamischeren Delaney auf die Halbposition. Am grundlegenden Spielverlauf änderte sich aber nichts. Werder fand keinen Raum und hatte keine Ideen. Kohfeldts nächster Eingriff von außen veränderte die Grundordnung. Der von einem Platzverweis bedrohte Sané ging herunter, Junuzovic kam und mit ihm die Umstellung auf ein 4-4-2 mit einer Raute im Mittelfeld. Delaney rückte wieder auf die Sechs, Kruse als Zehner ins offensive Mittelfeld, Eggestein und Junuzovic auf die Halbpositionen.

In dieser Phase spielte der Spielcharakter Werder sogar etwas in die Karten, weil beide Mannschaften immer mehr ihre Struktur verloren. Das Spiel wurde hektischer und zerfiel in etliche Zweikampfsituationen, die den Spielfluss hemmten. Da Werder nicht ganz so sehr auf Ordnung angewiesen war wie Bayer, hätte sich daraus vielleicht die eine oder anderen Unachtsamkeit bei den Gastgebern entwickeln können. Leverkusen verteidigte aber weiter bärenstark, Werder hatte bis zur 75. Minute keinen einzigen Torabschluss.

Da hatte Kohfeldt schon die letzte Option gezogen und Ishak Belfodil ins Angriffszentrum gestellt. Die Außenverteidiger rückten jetzt extrem mit nach vorne, hinten blieb bei Werder nur noch die Absicherung durch die beiden Innenverteidiger. Bayer ergaben sich so große Räume für Konter, die aber gerade in der Schlussphase kläglich vergeben wurden. So durfte Werder bis zum Abpfiff an einem Punkt schnuppern, der angesichts der Kräfteverhältnisse aber nicht gerechtfertigt gewesen wäre.

Wie extrem bei den Bremern alles auf Kante genäht ist, zeigte sich gegen Leverkusen. Ein Ausfall (Bartels) und zwei angeschlagene Spieler aus der Startelf reichen aus, um einen schwer zu kompensierenden Qualitätsverlust zu erleiden. Der Gegner hatte ein tragfähiges, eingespieltes System und die eindeutig größere individuelle Klasse - dagegen kam Werders leicht dezimierte Mannschaft mit einer schwachen Bank nicht an.