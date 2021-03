War es ein Foul an Jiri Pavlenka oder nicht? (nordphoto GmbH / Meuter via www.imago-images.de)

Nach dem Spiel gab es nur ein Thema: War es ein Foul an Jiri Pavlenka oder nicht? Für Florian Kohfeldt gab es da keine zwei Meinungen, der Coach des SV Werder Bremen hielt den Ausgleich des 1. FC Köln für irregulär, ärgerte sich vor allem über den Video-Assistenten (VAR) und urteilte nach dem 1:1 (0:0): „Das ist für mich eine Fehlentscheidung – sowohl inhaltlich als auch eingreifend. Und das ist die spielentscheidende Szene, die uns das Unentschieden bringt und den Sieg nimmt.“ Sein Kölner Kollege Markus Gisdol sah das ganz anders: „Ich glaube, niemand kann sich großartig beschweren, dass dieses Tor gegeben wird.“

Es ging um die Szene in der 83. Minute. Werder führte durch das Tor von Josh Sargent mit 1:0 (65.), als eine Flanke von Noah Katterbach in den Bremer Strafraum segelte. Eigentlich eine sichere Angelegenheit für Pavlenka, doch der Keeper bekam den Ball nicht zu packen, sondern ihn im Luftkampf mit Emmanuel Dennis auf den Kopf. Und so konnte der eingewechselte Jonas Hector die Kugel anschließend mühelos zum 1:1 ins leere Tor schießen (83.). Es sah im ersten Moment wie ein schlimmer Torwartfehler aus. Doch die TV-Bilder zeigten, dass Dennis mit seiner Hand weit oben in der Luft Pavlenkas Arm berührt und damit die Fangbewegung entscheidend gestört hatte.

Mehr zum Thema Stimmen zum Spiel Werder gegen Köln Kohfeldt: „Bin total unglücklich“ Der SV Werder Bremen hat einen Sieg beim 1. FC Köln verpasst. Die Stimmen zum Spiel von Cheftrainer Florian Kohfeldt und Co.. mehr »

„Dennis drückt den Arm von Pavlenka weg – und ein Torwart braucht schon beide Arme, um den Ball zu fangen“, analysierte Kohfeldt bei Sky und fasste später noch mal kurz zusammen: „Wenn man ihm die Arme nimmt, dann ist das irregulär.“ Dabei sei es auch unerheblich, wo sich die Aktion abspiele – in diesem Fall außerhalb des Fünfmeter-Raums. „Es geht gar nicht um eine Schutzzone für einen Torwart. Aber ein Torwart darf im Strafraum die Hand nehmen. Wenn ihm aber die Hand weggedrückt wird, dann kann er den Ball nicht fangen, deshalb ist es ein klares Foul.“

Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck sah es anders, seine Pfeife blieb still. Aber dann wurde es interessant und aus Werder-Sicht ziemlich ärgerlich. „Herr Jöllenbeck hat mir auf dem Platz gesagt, dass er die Szene nur auf Handspiel überprüft und es sich deshalb nicht noch mal angeguckt hat“, berichtete Kohfeldt. So hatte es auch der offizielle Schiedsrichter-Kanal des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verkündet. Der Werder-Coach nahm Jöllenbeck dabei ausdrücklich in Schutz, dessen Assistenten vor den Bildschirmen, in diesem Fall Bastian Dankert, dafür aber in die Pflicht: „Das muss der Video-Schiedsrichter sehen. Da gibt es aus meiner Sicht keine Diskussion.“

Kohfeldt bleibt auffällig ruhig

Was auffiel: Kohfeldt blieb bei allem Ärger über das höchst umstrittene Gegentor ziemlich ruhig, äußerte seine Kritik sehr sachlich – ohne große Emotionen. Und auf Werders Internetseite gibt es nur Aussagen des Trainers zum Thema des Tages. Spieler wie Torschütze Sargent oder Abwehrchef Toprak werden zwar auch zitiert, aber nicht in Zusammenhang mit der von Kohfeldt deutlich ausgesprochenen „Fehlentscheidung“. Möglicherweise will Werder das Fass nicht zu weit aufmachen, um in der entscheidenden Saisonphase bei der Schiedsrichter-Gilde nicht in Ungnade zu fallen.

Der inzwischen sehr bekannte Schiedsrichter-Podcast „Collinas Erben“, deren Betreiber auch als Experten für Sky arbeiten, urteilten übrigens direkt nach dem Spiel so: „Für mich ist es ein regelkonformer Zweikampf in der Luft, den Pavlenka verliert. Dennis setzt den Arm in der Sprungbewegung zum Kopfball ein und nicht, um den Torwart zu behindern. Dass Pavlenka nicht an den Ball kommt, weil da der Arm ist, macht es nicht irregulär.“ Der Tweet sorgte vor allem bei Werder-Fans für große Empörung – und dürfte gewiss auch bei Werder-Coach Kohfeldt für ein Kopfschütteln sorgen.