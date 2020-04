Der Ball ruht derzeit aufgrund der Corona-Krise und somit kommt auch der Betrieb in mehreren Werder-Abteilungen zum Erliegen. (nordphoto)

Werder-Chef Klaus Filbry hatte angekündigt, dass es in bestimmten Bereichen des Vereins zu Kurzarbeit kommen könnte. Am Donnerstag teilte die Geschäftsführung des Bundesligisten nun mit, dass mit zahlreichen Mitarbeitern Kurzarbeit vereinbart worden sei. Eine genaue Zahl wird nicht genannt. Die Maßnahme sei eine Reaktion auf die Folgen der Kontaktsperre zur Eindämmung des Coronavirus. Dadurch sei die Arbeit in mehreren Bereichen zum Erliegen gekommen. Genannt werden in der Mitteilung des Klubs in diesem Zusammenhang der Trainingsbetrieb in den unterschiedlichen Sportarten, der Fanshop, die Soccerhalle Bolzerei und die verschiedenen sozialen Programme, die aktuell ruhen müssen.

Filbry erklärte: „Wir sind deshalb unserer unternehmerischen Verantwortung gefolgt, haben viele Gespräche mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt und haben uns am Ende gemeinsam zu diesem Schritt entschieden.„ Die Bundesliga-Profis sind nicht von der Kurzarbeit betroffen, sie verzichten aber auf Teile ihres Gehalts, genau wie die Geschäftsführung und das Trainerteam. “Wir sind froh, dass es bei Werder diese Solidarität und dieses Miteinander gibt und diese Verbindung zu diesem besonderen Verein. Natürlich hoffen wir, dass sich die Situation so schnell wie möglich verändert und wir alle Kolleginnen und Kollegen wieder am Arbeitsplatz begrüßen können“, sagte Filbry.