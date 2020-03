Leere Ränge, leere Kassen: Der SV Werder Bremen steht nicht nur sportlich vor sehr ungewissen Wochen. (nordphoto)

Gruselige Spiele gab es in den vergangenen Monaten schon viele im Weserstadion, meistens ohne Werder-Tore. Am Montag nun wird es gegen Bayer Leverkusen ein offizielles Geisterspiel geben, diesmal ohne Zuschauer. Das empfahl der Bremer Senat am Dienstag, und das Ordnungsamt erließ eine entsprechende Verfügung. Man folgt damit der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, wegen des Coronavirus keine Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen zuzulassen. Der Streamingdienst „DAZN“ wird das Spiel aus dem leeren Stadion live übertragen.

Innensenator Ulrich Mäurer fühlte sich erkennbar nicht wohl dabei, ein Spiel ohne Zuschauer anordnen zu müssen: „Ich bin ein entschiedener Gegner dieser Geisterveranstaltungen.“ Spiele vor leeren Rängen seien vielleicht machbar „für Vereine, die im Geld baden“, so Mäurer. Für kleinere Vereine sei dies aber nicht leistbar. Der Senator kritisierte die Deutsche Fußball Liga (DFL) deshalb scharf: Es sei „unverantwortlich“, dass DFL-Geschäftsführer Christian Seifert trotz der Ausbreitung des Coronavirus darauf dränge, dass die Bundesliga bis Ende Mai beendet sein müsse: „Wer das sagt, hat die gesellschaftliche Verantwortung nicht erkannt.“ Angesichts von Rekordumsätzen der DFL von zuletzt fast fünf Milliarden Euro „trifft man nicht die Falschen“, wenn Spiele nicht wie geplant stattfinden könnten, so Mäurer. Wenn sich die Lage in Deutschland erst ähnlich entwickelt habe wie in Italien, sei es zu spät für Maßnahmen wie die jetzt von Bremen beschlossenen. „Nichts zu tun ist in dieser Situation unverantwortlich.“

Liquidität wird zum Problem

Auch am Dienstag blieb die Lage in Fußballdeutschland unübersichtlich. Während neben Bremen Städte wie Mönchengladbach, Wolfsburg, Freiburg und Dortmund die sogenannten Geisterspiele verhängten, wurden zum Beispiel in Leipzig und Berlin für die Spiele keine derartigen Maßnahmen getroffen. Für Werder bedeutet das Spiel ohne Fans Einnahmeverluste von etwa 1,5 Millionen Euro, für die keine Versicherung aufkommt. Weil sich die Coronakrise in den kommenden Wochen eher verschärfen dürfte, stellt man sich im Verein die Frage, ob es in dieser Saison überhaupt noch Spiele mit Zuschauern im Weserstadion geben wird. Ab drei Spielen ohne Einnahmen würde die Lage für Werder mindestens dramatisch, weil die Liquidität und damit auch das Zahlen der Gehälter nicht mehr gesichert wäre. Werder müsste dann wohl auch Kredite aufnehmen, um die Saison zu Ende spielen zu können. Geschäftsführer Klaus Filbry will das nicht kommentieren, sieht aber eine wirtschaftlich extrem schwierige Situation bis Saisonende auf Werder zukommen. Präsident Hubertus Hess-Grunewald sprach von einer „enormen finanziellen Herausforderung“.

Die DFL prüft nun, zentrale Einnahmen wie das Fernsehgeld zu früheren Zeitpunkten auszuzahlen, „um Klubs im Fall von möglichen Liquiditätsengpässen zu entlasten„. Auch beim anstehenden Lizenzierungsverfahren für die kommende Saison wolle man „finanzielle Nachteile infolge von Auswirkungen des Coronavirus entsprechend berücksichtigen“. Das jedoch wirkt wie das Löschen eines Brandes, den man selbst entfacht hat. Viele Klubs, darunter auch Werder, hätten lieber die nächsten beiden Spieltage komplett abgesagt und mit der dann anstehenden Länderspielpause die Zeit nutzen wollen, einen neuen Spielplan mit einem späteren Saisonende zu entwerfen. Würde zum Beispiel die im Sommer geplante Europameisterschaft abgesagt, könnte die Bundesliga bis in den Juni hinein spielen. Erst mit dem 30. Juni laufen viele Spielerverträge aus. Selbst der kleine Nachbar Österreich bekam das am Dienstag problemlos geregelt. Weil die unbeliebten Geisterspiele dort nicht als erste, sondern als letzte Option betrachtet wurden, sagte die österreichische Bundesliga die nächsten beiden Spieltage komplett ab und will die Lage danach neu bewerten.

Bovenschulte: Brief an die Liga

Um ein solches Vorgehen warb auch Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte in einem zweiseitigen Brief an Liga-Geschäftsführer Seifert, in dem er „sehr eindringlich“ appellierte, „die Spiele an diesem Wochenende grundsätzlich zu verschieben.“ Er könne sich „kaum vorstellen“, dass die DFL über „bessere medizinische Erkenntnisse verfügt als das Bundesgesundheitsministerium“. Vor drei Wochen noch, so schrieb Bovenschulte, „hätte man eine Spielabsage in Italien möglicherweise unter Verweis auf die geringen Infektionszahlen für übertrieben gehalten. Heute ist das ganze Land zum Sperrgebiet erklärt worden. Wir sollten den zeitlichen Vorsprung, den wir noch haben, nicht verspielen. Ich vertraue darauf, dass auch die DFL die Lage noch einmal bewertet und dem Schutz der Menschen in Deutschland oberste Priorität einräumt.“ Doch auch alle Telefonkonferenzen im Laufe des Dienstags zwischen Verein, Politik und der Ligazentrale in Frankfurt führten hier zu keinem Ergebnis. Die Liga will so wenige Spieltage wie möglich absagen, um am Saisonende nicht zu viele Partien nachholen zu müssen. Zudem werden Regress-Ansprüche der TV-Sender in Millionenhöhe befürchtet.

Fallen Spiele komplett aus, kämen auch auf Werder Regressforderungen von Sponsoren zu. Auch eine Verschiebung von Spieltagen könne aber zu wirtschaftlichen Schäden führen, erklärte Hess-Grunewald und nannte stellvertretend mögliche Regressforderungen von Sponsoren oder Fernsehanstalten. Dem stehen die unverschuldet in Probleme geratenen Vereine wie Werder machtlos gegenüber, die neben dem wirtschaftlichen Schaden eine Wettbewerbsverzerrung befürchten, wenn Konkurrenten von ihren örtlichen Behörden keine Geisterspiele auferlegt bekommen. Die Klubs würden lieber mehr englische Wochen im Mai oder Juni spielen. Wenn nötig dann eben ohne Zuschauer.

Ligaversammlung dazu am Montag

Am Montag steht deshalb schon vor Anpfiff des Bremer Spiels gegen Leverkusen eine außerordentliche Mitgliederversammlung der Bundesliga in Frankfurt an. Hess-Grunewald forderte am Dienstag einen klaren gemeinsamen Plan: „Es wäre mehr als unglücklich, wenn es keine deutschlandweit einheitliche Lösung gäbe. Alle Vereine stehen vor ähnlichen Fragen. Eine einheitliche Regelung ist wichtig.“ Übrigens: Sollten die kommenden Spieltage nicht komplett verlegt werden, müsste Werder auch im nächsten Auswärtsspiel am 21. März in Freiburg vor leeren Rängen spielen. Im Breisgau dürfen bis Ende des Monats nur Spiele ohne Zuschauer ausgetragen werden.

Offen ist noch, was passieren würde, wenn sich am Montag beim Spiel gegen Leverkusen mehr als 1000 Fans vor dem Weserstadion versammeln würden, um die Mannschaft zu empfangen und von draußen lautstark anzufeuern. Dem Verein wären dann die Hände gebunden. Es läge in Mäurers Verantwortung, Konsequenzen zu ziehen und das Spiel abzusagen. Am Dienstag sagte er dazu: „Wir haben diesbezüglich noch keine Erfahrungswerte, aber es gibt einen Teil der Fanszene, von dem ich erwarte, dass er kommen wird.“ Eine Spielabsage wäre in dem Fall durchaus denkbar, erklärte Mäurer. „Ich muss auch an meine Polizeikräfte denken, die brauche ich für andere Situationen.“ Bei Werder gehen sie allerdings nicht davon aus, dass es so weit kommt. „Ich halte eine Absage für unwahrscheinlich“, sagte Hess-Grunewald. „Ich glaube nicht, dass sich so viele Fans am Stadion einfinden werden.“ Dazu aufrufen will Werder seine Anhänger auch nicht, sondern sie eher darum bitten, nicht zu kommen.