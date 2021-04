Im Pokal-Achtelfinale gegen Köln gewann Jahn Regensburg nach Elfmeterschießen. (Armin Weigel/dpa)

Natürlich ist sie Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt aufgefallen, diese ganz besondere Stärke des SSV Jahn Regenburg - in der laufenden Saison ist sie ja auch kaum zu übersehen. In bisher drei Runden des DFB-Pokals hat sich der Zweitligist dreimal nach Elfmeterschießen durchgesetzt, was für die Bremer zweierlei bedeutet. Erstens: Es am besten gar nicht erst zum Showdown vom Punkt kommen lassen. Und zweitens: Falls doch, dann bestens vorbereitet sein.

Extraschichten in Sachen Elfmeterschießen hat Kohfeldt vor dem Viertelfinale am Mittwochabend (Anstoß 18.30 Uhr) aber nicht angeordnet. „Wir haben es nicht alle zusammen geübt“, sagt er. Was vor allem daran liegt, dass Werders Schützen ohnehin nach den Einheiten regelmäßig ein paar Bälle vom Punkt aufs Tor treten, nicht selten mischt auch Kohfeldt dabei mit. „Unsere Schützen sind im Rhythmus“, versichert der 38-Jährige, der es aber nicht bis zum Äußersten kommen lassen möchte: „Wir werden alles versuchen, um das Spiel vorher in unsere Richtung zu lenken.“

Mehr zum Thema Bremen geht als Favorit ins Viertelfinale Kohfeldts großer Traum: Mit Werder den DFB-Pokal holen Im Viertelfinale des DFB-Pokalwettbewerbs gastieren die Bremer am Mittwochabend bei Zweitligist SSV Jahn Regensburg. Trainer Kohfeldt betont: „Wir wollen unbedingt ins ... mehr »

Werder soll schließlich nicht dasselbe Schicksal ereilen wie den 1. FC Kaiserslautern, den SV Wehen Wiesbaden und den 1. FC Köln, die gegen Regensburg allesamt vom Punkt das Nachsehen hatten. Das Besondere dabei: Jahn-Keeper Alexander Meyer parierte in den drei Elfmeterschießen insgesamt vier Versuche, dazu einen in der regulären Spielzeit gegen Köln sowie noch zwei weitere in der 2. Bundesliga (gegen Karlsruhe und Paderborn). „Es gibt ja genug Analysen zu den Standards, zur Spielweise. Man schaut sich vor allem auf Video auch die Spieler genauer an, wer schießen könnte, was das für Typen sind„, sagte Meyer kürzlich gegenüber der “Bild„ und betonte: “Das ist alles abrufbar.“ Genauso wie die Elfmeterstärke der Regensburger Mannschaft, die sich wiederum Kohfeldt angesehen hat, weshalb Werder gewarnt ist.