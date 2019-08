Werders Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen den 1.FC Heidenheim ist vom DFB terminiert worden. Werder empfängt den Zweitligisten am Mittwoch, den 30. Oktober, im Weserstadion. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Erwartungsgemäß wurde das Spiel nicht als eines der beiden Free-TV-Spiele ausgewählt. Am Dienstag, den 29. Oktober überträgt Sport1 das Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern (20 Uhr) und am Mittwoch wird in der ARD das Borussen-Duell zwischen Dortmund und Gladbach gezeigt (20.45 Uhr).

Dienstag, 29. Oktober, 18.30 Uhr:

Hamburger SV - VfB Stuttgart

1. FC Saarbrücken - 1. FC Köln

SC Freiburg - 1. FC Union Berlin

MSV Duisburg - TSG Hoffenheim

Dienstag, 29. Oktober, 20 Uhr:

VfL Bochum - FC Bayern München (live auf Sport1)

Dienstag, 29. Oktober, 20.45 Uhr:

Arminia Bielefeld - FC Schalke 04

SV Darmstadt 98 - Karlsruher SC

Bayer Leverkusen - SC Paderborn

Mittwoch, 30. Oktober, 18.30 Uhr:

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

SV Werder Bremen - 1. FC Heidenheim

SC Verl - Holstein Kiel

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg

Mittwoch, 30. Oktober, 20.45 Uhr:

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach (live in der ARD)

FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt

Hertha BSC - Dynamo Dresden

Fortuna Düsseldorf - FC Erzgebirge Aue