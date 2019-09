Ein Besuch der Fußball-Bundesliga ist in vielen Fällen längst kein günstiges Erlebnis mehr. Die Internetplattform „sponsors.de“ hat jetzt die Tagesticketpreise aller Erst- und Zweitligisten verglichen, herausgekommen ist, dass Werder dabei recht teuer ist. Die günstigste Karte kostet demnach 17 Euro, lediglich Borussia Dortmund verlangt mit 17,40 Euro noch mehr Geld für das billigste Ticket. Noch in der vergangenen Saison war laut der Studie der günstigste Einlass ins Weserstadion für 15 Euro möglich - was einer Preiserhöhung von 13,3 Prozent entspricht.

Die Bremer haben aber auch noch in einer anderen Kategorie nachgelegt. Werder hat als einziger Klub der ersten Liga zusätzlich auch den Preis für die teuerste Karte erhöht. Ohne die Berücksichtigung der VIP-Logen müssen nun 75 Euro für den vermeintlich besten Platz aufgebracht werden, im Vorjahr waren es noch 70 Euro (Erhöhung um 7,14 Prozent). Das günstigste Tagesticket gibt es ligaweit beim FSV Mainz 05 (elf Euro), das teuerste bei der Hertha aus Berlin (99 Euro).

