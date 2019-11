Moderate Worte: Werders Geschäftsführer Frank Baumann bieten den betroffenen Fans einen Dialog an. (nordphoto)

Nach den Vorfällen rund um das Protest-Banner gegen „Wohninvest“ beim Pokalspiel gegen Heidenheim wurde das Thema am Freitagvormittag auf Werders Geschäftsstelle intern behandelt. Der Verein hat demnach unverändert nichts gegen die Proteste oder gegen solche Banner, auch die Firma „Wohninvest“ reagiert ausgesprochen entspannt. Das Banner war schließlich auch im Vorfeld genehmigt worden. Lediglich die Platzierung des Banners wurde zum Problem.

Wie Frank Baumann in der Pressekonferenz zum Heimspiel gegen Freiburg am Freitagmittag erklärte, sucht der Verein nun den Dialog mit den Fans: „Es gibt von uns ein Gesprächsangebot. Wir wissen aber auch, dass die Dialogbereitschaft unserer Fans seit Sommer etwas reduziert wurde. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir im Austausch sind und es auch bleiben.“ Das Gespräch soll im Laufe der kommenden Woche stattfinden, nachdem sich der Verein in Gesprächen mit allen Beteiligten ein ganzheitliches Bild von den Verfällen gemacht hat. So wurde es über Werders Fanbetreuung bei den betreffenden Fangruppierungen hinterlegt.

Kohfeldt fühlte sich „gut unterstützt“

Für Trainer Florian Kohfeldt stand wie für den Großteil der Zuschauer das schöne Bremer Fußballspiel gegen Heidenheim im Vordergrund. Im Spiel selbst hatte Kohfeldt deshalb gar nichts mitbekommen. Der Trainer erklärte am Freitag: „Ich habe mich auf das Spiel fokussiert und war sehr glücklich, was die Mannschaft geleistet hat. Von allem Drumherum habe ich erst nach dem Spiel erfahren. Ich habe mich im Spiel sehr gut unterstützt gefühlt.“ Weil nämlich nahezu alle Zuschauer die Mannschaft an diesem schönen Pokalabend weiter sehr gut anfeuerten.

Der Trainer, dessen Herz in besonderer Weise an dieser Region und dem Bremer Bundesligisten hängt, appellierte nun gelassen, aber sehr klug: „Grundsätzlich ist es für uns alle wichtig, dass diese spezielle Bremen-Atmosphäre, die ja auch aus der Ferne wahrgenommen wird, erhalten bleibt. Grundsätzlich mache ich mir darüber aber auch keine Sorgen, weil ich glaube, dass es das Ziel aller ist, dass diese Atmosphäre so bleibt, wie sie Bremen zu etwas Besonderem gemacht hat.“