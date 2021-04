Milot Rashica hat beim Elfmeter zum 1:3 gegen Leipzig getroffen - es war das einzige Tor der Bremer in dieser Partie. (nordphoto / Kokenge)

Überraschend kam die Niederlage des SV Werder Bremen gegen RB Leipzig nicht, die Art und Weise dieses 1:4 (0:3) war es dann aber doch. Das lag vor allem an der besonderen Aufstellung der Gastgeber, aber genauso an der Bremer Unterlegenheit gegen einen stark aufspielenden Tabellenzweiten aus Leipzig. Dani Olmo (24.), Alexander Sörloth (32. und 38.) und Marcel Sabitzer (63.) sorgten für klare Verhältnisse. Bei Werder durfte sich immerhin Milot Rashica über sein erstes Saisontor freuen (61./Handelfmeter). Doch das dürfte wenig interessieren, zumal sich Ömer Toprak verletzt hat und auszufallen droht. Das wäre ziemlich bitter, denn der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nur noch fünf Punkte und kann heute noch weiter schrumpfen.

Kohfeldts Änderungen an der Aufstellung sorgten für Verwunderung

Werder-Coach Florian Kohfeldt hatte mit seiner Aufstellung für große Verwunderung gesorgt. Denn er nahm nicht nur gleich fünf Veränderungen im Vergleich zum Pokalspiel am Mittwoch in Regensburg vor, sondern stellte dabei auch den 19-jährigen Eren Dinkci zum ersten Mal in die Startelf. Davie Selke hat da wesentlich mehr Erfahrung, sein Einsatz von Beginn an war nach den schwachen Auftritten in den vergangenen Wochen aber fast genauso überraschend. Dafür saßen Milot Rashica und Pokal-Matchwinner Yuya Osako nur auf der Bank. Genauso wie Kevin Möhwald, der im Mittelfeld eigentlich als gesetzt gilt – vor allem, wenn Maximilian Eggestein wie gegen Leipzig wegen einer Gelbsperre fehlt. Doch Kohfeldt vertraute im Mittelfeld Christian Groß und Manuel Mbom, der fünf Bundesligaspiele am Stück nicht zum Einsatz gekommen war. Insgesamt ein durchaus gewagtes Experiment.

„Ich will nach der englischen Woche heute Spieler auf dem Feld haben, die über 90 Minuten Tempo und Intensität auf den Platz bringen“, erklärte Kohfeldt vor der Partie. So sei zum Beispiel ein Rashica nach den vielen Spielen inklusive Nationalmannschaft etwas müde. Anders als Ömer Toprak, der nach überstandenen Rückenproblemen in die Dreierkette zurückkehrte. Felix Agu ersetzte den verletzten Linksverteidiger Ludwig Augustinsson.

Mutiger Start von Werder, Leipzig dominierte dennoch

Werder begann durchaus mutig, attackierte die Leipziger auch mal in der gegnerischen Hälfte. Die Gäste bestimmten dennoch deutlich das Spielgeschehen, ohne dabei gefährlich vor das Tor zu kommen. Werder ließ nur einen Schuss von Justin Kluivert ans Außennetz zu (13.). Auf der anderen Seite probierte es Dinkci mit einem frechen Schlenzer, der über das Tor ging (21.).

Noch viel frecher waren dann aber die Gäste. Sie spielten Werder mit One-Touch-Football quasi schwindelig – und Dani Olmo vollstreckte cool zum 1:0 (24.). Ein schwer zu verteidigender Treffer, wenngleich die Bremer einmal mehr nicht handlungsschnell genug agiert hatten.

Es folgte die Was-wäre-wenn-Szene des Spiels. Denn Selke hatte nach einer Friedl-Ecke das 1:1 auf dem Kopf, platzierte den zuvor leicht abgefälschten Ball jedoch neben das Tor (24.). Was für eine Chance!

Die Leipziger ließen sich solche Gelegenheiten nicht entgehen. Alexander Sörloth köpfte die Kugel nach Nkunku-Flanke gekonnt zum 2:0 ins Netz (32.). Allerdings hatte ihn auch Gegenspieler Theodor Gebre Selassie einfach gewähren lassen. Werders Tscheche war aber nicht der Alleinschuldige, wie schon beim 0:1 hatte es eine ganze Fehlerkette gegeben.

Werders Verteidigung zu langsam

Genauso beim 0:3 (38.), das erneut auf Sörloths Konto ging, der eine Orban-Hereingabe verwertete. Zuvor hatten erst Jiri Pavlenka, dann Marco Friedl den Gästen den Ball quasi geschenkt und danach ihre Kollegen wieder einmal zu langsam verteidigt.

Als kurz vor der Pause auch noch Toprak mit einer Wadenverletzung vorzeitig in die Kabine humpelte, war Werders Halbzeit-Fiasko endgültig perfekt. Jetzt konnte es nur noch darum gehen, ein Debakel zu verhindern und die Tordifferenz im Abstiegskampf nicht noch weiter zu verschlechtern. Kohfeldt reagierte und korrigierte damit auch ganz offensichtlich seine Entscheidung für die Talente. Der schwache Mbom musste runter, genauso wie Dinkci, der allerdings nicht ganz so negativ aufgefallen war. Es kamen Möhwald und Rashica sowie Veljkovic für den verletzten Toprak. Hinten wurde von Dreier- auf Viererkette umgestellt.

Siehe da: Werder konnte den Spielfluss der Gäste, die vor der Pause 74 Prozent Ballbesitz hatten, etwas stoppen. Rashica gab mit einem guten Freistoß sogar ein erstes Lebenszeichen ab (51.). Und es kam noch besser für den Kosovaren, der in dieser Saison noch nicht getroffen hatte. Nach einem Handspiel von Kevin Kampl zeigte Schiedsrichter Florian Badstübner auf den Punkt, den fälligen Strafstoß verwandelte Rashica zum 1:3 (61.).

Sollte da etwa doch noch etwas für Werder gehen? Nein! Nur zwei Minuten später stellte Marcel Sabitzer nach einer Heinrichs-Hereingabe den alten Abstand wieder her, weil vor allem Friedl und Agu einmal mehr nicht konsequent genug verteidigt hatten.

Ein Trauerspiel! Das für Agu ebenfalls vorzeitig endete. Der 21-Jährige musste mit muskulären Problemen runter, für ihn kam Romano Schmid. Da es Leipzig nun etwas ruhiger angehen ließ, passierte nicht mehr viel.