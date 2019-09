Nein, ein Fußballfest war das wirklich nicht. Viel Kampf, wenig Glanz. Unterhaltsam jedoch war Werders Spiel bei Union Berlin trotzdem. Es gab viele intensive Zweikämpfe und es gab vor allen Dingen viel Gesprächsstoff für die Stammtische der Republik. Der unsichere Schiedsrichter Tobias Welz gab zwei Platzverweise und drei Elfmeter, zwei davon mit Unterstützung der Video-Assistenten. In einer weiteren strittigen Szenen entschied er nicht auf Strafstoß. Allen, die es mit Werder halten, war dieses ganze Hin und Her nach dem Abpfiff aber erst einmal völlig egal. Es zählte nur der Sieg. Die Bremer erkämpften sich mit einer Rumpfelf einen insgesamt verdienten 2:1-Erfolg und haben nun immerhin sechs Punkte auf dem Konto, bevor es in den kommenden Wochen gegen einige Topgegner geht.

Angesichts von zehn verletzten Spielern waren für Werder-Trainer Florian Kohfeldt bei der Startaufstellung nicht mehr viele Optionen übrig geblieben. Er entschied sich gegen das große Rotieren in der Defensive und damit gegen eine Dreierkette. In der Viererkette wurde lediglich der verletzte Niklas Moisander durch Christian Groß ersetzt, der erstmals in der Bundesliga von Anfang an auflief. In der Offensive agierte Werder ungemein flexibel. Neben und hinter Zentrumsstürmer Niclas Füllkrug tauschten der starke Zugang Leonardo Bittencourt, Yuya Osako und Johannes Eggestein häufig die Positionen.

Starker Start von Bittencourt

Bittencourt zeigte direkt in der zweiten Minute seine Qualität, als er auf dem linken Flügel durchbrach und in den Strafraum flankte. Christopher Lenz wollte den Ball per Brust ablegen, doch Davy Klaassen kam vor Union-Torwart Rafal Gikiewicz an den Ball und ging zu Boden. Schiedsrichter Tobias Welz entschied auf Elfmeter, sah sich die Szene am Monitor noch einmal an und blieb dabei. Es war ein glücklicher Strafstoß für die Bremer, denn Klaassen wurde zwar minimal berührt, fiel aber sehr leicht. Glücklich fiel auch das Tor: Gikiewicz berührte Klaassens Schuss vom Punkt noch mit dem Fuß, konnte ihn aber nicht abwehren – 1:0 für Werder (5.).

Diese Führung hätte den von Personalproblemen gebeutelten Bremern Sicherheit geben können, doch sie hielt nicht einmal zehn Minuten lang. Nach einer Berliner Ecke sprang Groß der Ball an den Arm. Fast niemand im Stadion hatte das gesehen, aber die Video-Assistenten Bastian Dankert und René Rhode griffen ein. Welz gab somit einen Elfmeter, der aufgrund der neuen Handregel berechtigt war, weil Groß seine Körperfläche beim Handspiel vergrößerte. Unglücklich war diese Szene aus Bremer Sicht dennoch, denn der Abwehrspieler hatte den Ball nicht kommen gesehen und war von Gegenspieler Anthony Ujah auch noch von hinten bedrängt worden. Absicht lag also nicht vor, doch das spielt seit Saisonbeginn keine Rolle mehr. Sebastian Andersson war das alles ohnehin egal, er verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:1 (14.).

Danach entwickelte sich eine Partie auf überschaubarem spielerischem Niveau, in der aber fast jeder Zweikampf hart umkämpft war. Werder hatte die besseren Offensivszenen, ohne jedoch wirklich zwingend zu sein. Eggestein köpfte einmal deutlich vorbei (17.). Als einem Berliner im Strafraumgetümmel nach einer Freistoßflanke von Nuri Sahin der Ball an den Arm sprang, hätte es durchaus erneut Elfmeter geben können. Dieses Mal ließ Welz nach Rücksprache mit den Video-Assistenten jedoch weiterspielen, was für Unverständnis bei den Bremern sorgte (22.). Beim Stand von 1:1 ging es in die Pause.

Erst verschossen, dann getroffen

Kurz nach dem Seitenwechsel kam Füllkrug nach einem Pass von Osako plötzlich ganz frei zum Schuss und verzog völlig (52.). Das sollte er aber kurz darauf wieder gutmachen nach einer weiteren kuriosen Szene an einem kuriosen Nachmittag. Zunächst hielt Union-Kapitän Christopher Trimmel Gebre Selassie nach einer Ecke leicht fest. Schiedsrichter Welz gab einen vertretbaren Elfmeter, doch Klaassen scheiterte an Gikiewicz. Der Berliner Torwart lenkte den Ball zur Ecke, ließ sich feiern und schaute nur Sekunden später bedröppelt drein. Sahin hatte die Ecke an den Fünfmeterraum geflankt, wo Füllkrug energisch einköpfte. Der verschossene Elfmeter war somit schnell vergessen, Werder führte mit 2:1 (55.).

Nur sechs Minuten später nahm Lang einen Diagonalpass schön direkt, zielte aber am langen Eck vorbei. Sahin prüfte Gikiewicz mit einem Freistoß (64.). Osako, der nach seiner strapaziösen Länderspielreise in vielen Situationen unglücklich agierte, versprang in guter Position der Ball (65.). Drei Minuten danach wurde der Japaner ausgewechselt und humpelte leicht angeschlagen vom Feld. Josh Sargent kam für ihn in die Partie.

Und Union Berlin? Die viel gepriesene Stimmung im Stadion an der alten Försterei war beachtlich, verlieh der Heimmannschaft aber nicht wirklich Rückenwind. Union spielte ziemlich ideenlos, ganz anders als beim Überraschungssieg gegen Dortmund. Gefährlich wurde es für Werder trotzdem noch zweimal, als die Gastgeber zur Schlussoffensive ansetzten. Torwart Jiri Pavlenka rettete mit einer starken Parade gegen Marius Bülter (80.). Danach blockte Groß einen Schuss des eingewechselte Sebastian Polter gerade noch ab (87.). Kurz vor dem Schlusspfiff sah auch noch Union-Verteidiger Neven Subotic die Gelb-Rote Karte, nachdem er Bittencourt per Bodycheck abgeräumt hatte (89.). Bittencourt wurde daraufhin ausgewechselt, für ihn gab Benjamin Goller sein Bundesliga-Debüt. Und das war es immer noch nicht. In der Nachspielzeit sah Sahin ebenfalls die Ampelkarte (90.+1) und vergrößerte damit die Bremer Personalsorgen. Er hatte aus Sicht des Unparteiischen einen Freistoß zu früh ausgeführt. Danach war aber wirklich Schluss, und Werder hatte drei ganz wichtige Punkte eingefahren.